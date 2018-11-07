鼓勵兩岸年輕人 熱情逐夢

2018年11月07日 04:12 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

近年，張翎多受邀在兩岸校園舉辦講座，2015年也曾在東華大學擔任駐校作家，今年來台也安排走進中興大學、東華大學甚至北一女中與學子互動，觀察兩岸這一代年輕人，她最憂心的是「少了對夢想、愛好的追求，未來還能出詩人嗎？」

張翎早年畢業於上海復旦大學外文系，而後定居多倫多並為取得執照的聽力復健師，但她始終知道自己「從小就想成為作家」而她也自90年代中後期便開始在海外持續地寫作發表，小說《餘震》由馮小剛導演改編為《唐山大地震》；《空巢》亦改編為電影《一個溫州的女人》，新作《勞燕》更是在大陸獲獎無數。

「夢想，在我們年輕時很多，哪怕在追求的過程中會走失。」張翎指出，現在兩岸的年輕人，多半對未來茫然，對於自己想做什麼茫然，這與社會環境不脫關係。「以大陸來說，現在20到30歲的年輕人多是獨生子女，面對家庭的安排，自己能做的主不多。」

張翎以自己的經驗為例，必須為自己準備愛好，準備為了追求愛好或者支持愛好的謀生才能，再加上堅持，才能好不容易地有些可觀的成果，「這些年我從海外看華人子女，大致而言除了醫科、法律、金融、MBA、會計師，就幾乎沒有別的選擇了。」然而「一個國家沒有詩人是可怕的！」她期許當代年輕人，培養出自主獨立思考的能力，也拾起對生活的熱情逐夢。

(中國時報)