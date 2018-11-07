高年級設計師 掀銀色時尚風

2018年11月07日 04:12 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市府6日啟用亞洲第一座青銀共創設計基地「銀光未來館O.Design」，結合新創業者、年輕人及高齡長輩，打造銀髮產業基地，並同時推出「高年級設計師」首波成果展，由高年級設計師與年輕人走秀，展出青銀共創的時尚服飾，掀起一股銀色時尚風潮。

拋棄上個世紀的高腰褲、丟掉緊身衣，長輩與年輕人們自信走秀，新北市銀光未來館昨天開幕，長輩們走出自信，穿出屬於銀髮世代最舒適自在的服裝。

新北市長朱立倫出席啟用儀式時指出，銀光未來館是新北市發展高齡創新系列政策之一，以自信、貢獻、連結與共創為核心價值，透過不同世代共同參與，來強化世代間交流，設計新一代銀齡產品與服務。

衛生局表示，設計基地在板橋中山路一段166號，3層樓總共占地303坪，是新板特區橋峰建設的公益回饋空間，從1樓起依序是銀光展示廳、未來走廊及青銀共創實驗室，讓高齡長輩提供建議，年輕人規畫未來，再由新創業者集其大成，成為引領未來銀髮產業的重要基地，從時尚衣服設計開始，未來擴展至衣、食、住、行、育、樂。

衛生局說，本次新北「高年級設計師」專案，如同電影《高年級實習生》電影情節，透過人力銀行平台針對「銀色時尚」主題開出職缺條件，共有42位高齡長輩應徵，經過層層關卡與面試，最後甄選出11位高年級設計師。

再結合退休後高年級長輩、大專院校與職校服裝設計科系學生、年輕世代服裝設計師，設計過程，高齡者發揮人生歷練幫助設計研發，年輕設計師則翻轉對高齡的認知，彼此如師徒般學習，為長者打造「人生下半場的Runway」。

衛生局說，6日到14日銀光未來館舉辦「高年級設計師」成果展，展覽期間更舉辦「給__歲的自己明信片」活動，邀請參觀民眾共同設計與打造自己的老後生活，一起為翻轉高齡社會提供創意想法，共同參與社會設計。

(中國時報)