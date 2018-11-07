有一種嚮往 以樂訴衷情

2018年11月07日 04:12 中國時報 李欣恬／台北報導

日本作曲家櫻井弘二和台灣情牽25年，1993年來台至今，他是已故歌手張雨生合作無間的夥伴，也是朱宗慶打擊樂團的多年好友，參與高雄世運、台北世大運幕後團隊，更在台灣落地生根，成為台灣女婿，今年他為朱團量身打造《有一種嚮往》音樂會，把他對樂團的了解和情意編排成一場別緻的音樂會，以音樂傾訴對台灣與好友們的衷情。

櫻井弘二表示：「打擊樂就像是一片大海，可能性很多，其中的素材就像是小魚一樣游來游去，我需要從中找到適合的小魚，這是我作曲的一大挑戰。」

藝術總監朱宗慶表示，樂團透過打擊樂演出，展開一段又一段豐富旅程，與各地觀眾寫下許多精彩故事，「在一整年的衝刺後，歲末年終，是該給自己一個和緩腳步的機會，檢視過往累積、期待新的未來。對我來說，櫻井弘二是一位非常有才氣、很有溫度的作曲家，我特別欣賞他對創作的熱情和認真投入，他的作品充滿巧思，總能在親切的氛圍中，帶給人慰藉和啟發。」

《有一種嚮往》以「故事」和「旅程」兩大概念編排曲目，內容涵蓋電影、小說、神話、童話等主題，每一首曲目都是櫻井弘二編創之作。音樂會將於12月1日在台北國家音樂廳、12月8日在台中國家歌劇院大劇院、12月15日在高雄至德堂演出。

(中國時報)