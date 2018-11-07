111年大考 不再只有選擇題

2018年11月07日 04:12 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

不只考選擇題！12年國教新課綱預定108學年度實施，連動到111年大學入學考，大考中心表示，參考香港和大陸命題方式，台灣大考將不再只有選擇題，會有一定比例的混合題型，考卷形式將改成「卷卡合一」，報名費則暫時不增加，預計108下半年到109上半年公布各科參考試卷與答題卷。

教育部次長姚立德6日表示，民國111年大考命題是台灣有史以來最大規模的考招連動，細緻到連答題卷、卡都要重新設計。大考中心此前赴香港了解試卷形式、印刷方式等試務，還特地邀請香港考試及評核局祕書長蘇國生來台，分享香港中學文憑考試經驗。

大考中心主任劉孟奇表示，過去大考命題最常被詬病的就是只有選擇題，考題易受限，因此111年大考呼應新課綱精神和教學現場意見改為有非選題：考量將影響一線教師，包括教學到平時考的形式，預計於108下半年到109上半年，公布111學測與分科測驗各科考試說明、參考試卷與答題卷。

劉孟奇說，在題組上混合選擇題與非選擇題，使評量層次更完整，更強化對於學生統整、歸納、分析、說明、表達等更重要核心能力的評量，同時實施「卷卡合一」，可允許較為結構化的設問方式，使非選擇題的命題更為彈性，考生不會「再怎麼亂答也有25％矇對」的機率，而且也可以技術性引導考生以正確的形式回答。

劉孟奇以香港中學這兩年文憑考試英文、中文、生物試卷答題簿為例，除了是選擇與非選題混合，簡答題還有範例引導學生作答，就不用擔心考生答題太離譜。又如大陸2018年高考語文考試卷等的混合題型為例，唐代詩人李賀作品〈野歌〉，賞析出了一題3分選擇題，分析詩的最後兩句出了一題6分簡答題。

(中國時報)