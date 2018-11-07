金馬新演員男孩對決男人 黃聖球演活屁孩奪獎有望

2018年11月07日 04:13 中國時報 專題報導李承陽

《只有大海知道》鍾家駿

《幸福城市》謝章穎

《范保德》傅孟柏

《角頭2：王者再起》張再興

黃聖球、謝章穎、傅孟柏、鍾家駿、張再興入選第55屆金馬獎最佳新演員獎，創下改制5人入圍後，全都是台灣男演員的首例，且形成前3位幾乎是素人演出的新生代演員，對上金鐘視帝傅孟柏以及金穗獎最佳男主角張再興的局面，男孩對男人、生猛對細膩，馴服金馬各憑本事。

年僅14歲的黃聖球，在電影《誰先愛上他的》化身叛逆少年，卡在演出控制狂母親的謝盈萱，和父親的同志戀人邱澤之間，嘗試用學生的頭腦，解決大人的麻煩，找回亡父的保險金。戲外他的原生家庭和電影裡複雜背景完全不同，父親是唱紅〈鼓聲若響〉的金曲客家歌王黃連煜，父子倆私下鬥嘴時相當有趣。

黃聖球不輸帝后

電影裡一幕黃聖球爬上鐵窗，威脅邱澤與謝盈萱的戲，演技活潑生動，氣場不輸兩位新科北影帝后！且此舉看似無理取鬧，卻展現一個小孩的決心，他成功詮釋現今社會中，有點欠揍又時而成熟的「小屁孩」，寫實演技獲獎有望。

20歲的謝章穎，演出《幸福城市》時18歲，他在電影裡跟丁寧演出母子，從偷機車跑給警察追、進警察局上銬、跟丁寧各別坐上警車，在電影裡短短半天的時空，就完美詮釋角色龐大的情感跟資訊。

起初謝章穎不認丁寧是母親，在警局裡聲嘶力竭大喊：「我媽已經死了，妳不是我媽！」他壓抑自己假裝看不清事實的演技相當有張力，成功替故事的開頭、電影的結尾畫下完美的句點，亦有奪獎氣勢。

傅孟柏在《范保德》中演出男主角黃仲崑的暖心兒子，對父親的一句：「我不是怕你死，我是怕你痛。」道出無數為人子知道父親生病後的心聲，許多父子間的互動拿捏精準到位，親暱卻不肉麻，是本屆黑馬。

14歲的蘭嶼童星鍾家駿，本色演出《只有大海知道》，是所有入選者中戲分最足的，片中這位天真爛漫的原住民小朋友，因為父親去台灣工作，只能和祖母相依為命，看著同學收到家人從台灣寄回來的新鞋，自己只能羨慕，加上殷殷期盼父親歸來的表情，讓人看了心疼。

張再興表演立體

張再興演出《角頭2：王者再起》，擔任黑幫裡的五虎猛將，他展現江湖人的怯懦，在發現兄弟紛紛倒下時，最終「失膽」背信逃離，演技相當立體突出，他帶入自身經歷，把黑道悲歌演得入木三分。

(中國時報)