張晉誇楊紫瓊貌美拳有力

2018年11月07日 04:13 中國時報 徐桐炘 報導

《葉問外傳：張天志》由袁和平（八爺）擔任導演兼動作指導，楊紫瓊和張晉在裡面打得精彩，該片入圍本屆金馬獎最佳動作設計。

楊紫瓊曾多次與袁和平合作，從與李連杰合作的《太極張三豐》、譽滿國際的《臥虎藏龍》到話題電影《蘇乞兒》，成了相交多年的好朋友，她說：「八爺的領導能力非常好，而且他的作品都可以激勵我不斷向上，是一種自我挑戰。」

楊紫瓊早在《臥虎藏龍》時期就認識張晉，他當時還在袁家班中擔任武術替身，張晉回憶：「那是第一次和楊紫瓊結緣，有場戲我還不小心誤踢到她了。」楊紫瓊也一直記得這誤踼的一腳，「所以我對張晉印象很深刻，我看著他由幕後到幕前，還以《一代宗師》拿到香港金像獎最佳男配角，證明他是努力又有天份，所以八爺找我和他合作時，我立刻答應。」

傷痕累累照上陣

張晉對於再次和楊紫瓊合作非常開心，「我未入行前就覺得她是很有魅力的演員，氣質、身手及美貌三者相結合而成的大明星，而且非常敬業，看似弱質纖纖其實拳拳有力，即使拍攝期間打得傷痕累累也堅持親身上陣。」兩人在片場拳來刀往展現好默契，不時討論如何過招，而張晉有一場跳躍翻滾起身後，一直揉膝蓋，楊紫瓊也立刻上前關心，可見交情深厚。該片12月26日上映。

(中國時報)