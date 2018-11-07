朱延平娶媳婦 張小燕打趣朱牛聯姻

朱延平（右）對於長子羅元庭（中）立業成家相當滿意。

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中國時報
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朱延平（左）和張小燕（左三）、曾志偉（右三）是多年好友。（取材自臉書）

台灣導演朱延平5日晚為長子羅元庭娶媳，在遠企席開約25桌宴請親友，朱延平6日受訪時相當興奮，「一直大叫喝酒，喉嚨都啞了，太開心了！」他低調未邀請媒體，笑言：「是我大兒子又不是我，如果我又結婚了，一定會通知你們（記者）！」

朱延平表示前晚溫馨愉快，由邱瓈寬負責統籌策畫，好友曾志偉專程來台和女兒曾寶儀共同出席婚禮，座上賓還有張小燕、甄珍、藍心湄和李烈等人，現場眾星雲集。

張小燕跟曾志偉代表上台致詞，兩人搭配妙語如珠，張小燕還爆朱延平跟朱太太的料，她說：「大家可能不知道當年夫人是朱延平的場記，有一天夫人帶狗來片場，沒想到狗跟導演特別熟。」意指狗洩密兩人私下交往的關係，讓現場親友笑成一團。

新郎31歲羅元庭在英國求學畢業後留在當地就業，並和英國認識的大陸同學牛曉白結婚，朱延平表示女方是天津人，促成「兩岸一家親」，對方近30位親友從天津、北京來台，朱家也不忘盡地主之誼，婚禮隔天帶著大家上陽明山觀光、用餐。

朱延平不改愛開玩笑的個性，表示幸好當年答應岳父，第一個孩子無論男女皆從母姓「羅」，否則兒子和媳婦就變「豬牛配」，但昨晚張小燕和曾志偉在台上依然打趣「朱牛聯姻」，國寶級導演李行也上台以長輩身分向小兩口傳授夫妻相處之道。

新片最快明年開工

談到長子結婚的花費，朱延平表示：「昨晚忙到現在還沒結帳呢！應該1、200萬跑不掉。」他還有2個兒子分別在英、美求學，前日特地回國參加哥哥婚禮，朱延平直呼：「開銷很大，不能退休！」

朱延平已完成電影《小子難纏》劇本，今日出發前往大陸參與金雞百花獎、推廣國片，接著回台處理金馬相關事務，再繼續修劇本，新片預計明年3、4月開工。

(中國時報)

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