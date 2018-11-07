王力宏夯接好萊塢動畫片

王力宏（左）在節目中脫鞋，被發現襪子破了個大洞。

友善列印
中國時報
報導

王力宏仍如火如荼準備「龍的傳人2060」世界巡迴演唱會，再加上已是3個孩子的爸，自嘲「忙出新高度」，但他日前開心宣布，將參與明年5月上映的好萊塢動畫片《Ugly dolls》，與艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）、尼克強納斯（Nick Jonas）、凱莉克萊森（Kelly Clarkson）、嘻哈鬥牛梗（Pitbull）等人合作，他也公開自己在片中的角色，是替紅色的絨毛娃娃「Lucky Bat」配音，再次進軍好萊塢市場。

王力宏4日在騰訊《吐槽大會》節目上與好友陶喆互相爆料，他被陶喆揭祕「衣櫃裡都是破襪子」，沒想到他脫鞋露襪，果真襪子破了個大洞，讓他好氣又好笑，當場把鞋子丟向陶喆。

綜藝嘉賓值居榜首

王力宏生活節儉，曾在網路購買一台價值6萬元的二手馬自達麵包車作為自己33歲的生日禮物。他2007年的專輯《改變自己》使用再生紙印刷，並送粉絲環保筷，今年巡演周邊也以環保袋為主。

而他上節目的影片24小時就衝上7110萬人次點閱，製作單位預估本集會破紀錄，直破2億人點閱紀錄。

在11月5日出爐的微博「VLinkage」藝人新媒體指數的綜藝嘉賓部分，王力宏以7.93分高居榜首，勝過第4名的吳亦凡、第6名的謝娜和暫居第8的周杰倫。

(中國時報)

伍佰＆China Blue跨年獨獻台中 鄧紫棋登矽谷熱唱〈光年之外〉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。