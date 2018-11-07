王力宏夯接好萊塢動畫片

2018年11月07日 04:13 中國時報 蔡琛儀 報導

王力宏仍如火如荼準備「龍的傳人2060」世界巡迴演唱會，再加上已是3個孩子的爸，自嘲「忙出新高度」，但他日前開心宣布，將參與明年5月上映的好萊塢動畫片《Ugly dolls》，與艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）、尼克強納斯（Nick Jonas）、凱莉克萊森（Kelly Clarkson）、嘻哈鬥牛梗（Pitbull）等人合作，他也公開自己在片中的角色，是替紅色的絨毛娃娃「Lucky Bat」配音，再次進軍好萊塢市場。

王力宏4日在騰訊《吐槽大會》節目上與好友陶喆互相爆料，他被陶喆揭祕「衣櫃裡都是破襪子」，沒想到他脫鞋露襪，果真襪子破了個大洞，讓他好氣又好笑，當場把鞋子丟向陶喆。

綜藝嘉賓值居榜首

王力宏生活節儉，曾在網路購買一台價值6萬元的二手馬自達麵包車作為自己33歲的生日禮物。他2007年的專輯《改變自己》使用再生紙印刷，並送粉絲環保筷，今年巡演周邊也以環保袋為主。

而他上節目的影片24小時就衝上7110萬人次點閱，製作單位預估本集會破紀錄，直破2億人點閱紀錄。

在11月5日出爐的微博「VLinkage」藝人新媒體指數的綜藝嘉賓部分，王力宏以7.93分高居榜首，勝過第4名的吳亦凡、第6名的謝娜和暫居第8的周杰倫。

(中國時報)