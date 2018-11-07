班鐵翔婚紗Magic老婆懸空飄浮

班鐵翔（左）化身魔術師，Celine透過特效飄浮半空中，畫面十分吸睛。

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中國時報
報導洪秀瑛
班鐵翔（左）和老婆Celine的婚紗照浪漫唯美。

班鐵翔和老婆Celine前年登記後，11日是2周年結婚紀念日，本周六（10日）將在典華會館補辦婚宴，席開35桌。婚紗照6日首曝光，夫妻倆拍攝前對婚紗照主題不同調，班鐵翔偏愛戲劇和特效，Celine喜歡唯美浪漫，最後取得共識「都試試」，共拍500多張，最經典的是，班鐵翔化身魔術師讓新娘子在半空中飄浮，年輕人不容易做到，他們加起來百歲年紀克服困難完成。

這個高難度動作需有超高意志力和腰力才能完成，Celine說小時候練過國劇，為了這個經典畫面拍了1小時，體力用盡，但看到成品非常滿意，留下難得回憶，至於用什麼輔助器材？班鐵翔賣關子說，「天機不可洩漏。」

心疼妻受傷

去年結婚周年時，班鐵翔送給老婆的禮物是價值6位數的德國大提琴，他則擅長吹薩克斯風，他形容是「琴薩和鳴」，笑稱將來說不定還可以到日月潭一邊賣茶葉蛋、一邊賣藝。

61歲班鐵翔分享仍是一條活龍祕訣，Celine婚後每日準備燕窩滋補，她做出心得，還因此啟動燕窩品生意，班鐵翔說：「身體調養好，心情自然愉快，夫妻親密生活也更無比歡樂。」2人婚前發生小插曲，Celine想爭取某部戲角色，2天前在跑步機上戴耳機專注認真研究角色，一心數用，結果傷了手腳、膝蓋，班鐵翔嚇傻，她還樂觀安慰他：「沒事兒，還好沒成跛腳新娘。」

(中國時報)

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