新光教護眼遠離視茫茫

新光醫院洪子仁副院長呼籲民眾，每年定期做眼科檢查。

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中國時報
報導
新光醫院眼科中心王元聖醫師（前排左二起）、高姿芸醫師、胡朝乾主任、楊昌叔醫師參與座談。

新光醫院與本報合辦健康講座，新光醫院眼科中心一口氣派出3位醫師主講，講題內容豐富，從眼中風、白內障到高度近視，現場民眾聽得十分專心，還勤作筆記且頻頻發問，台上、台下互動熱烈。

近來天氣轉冷，是眼中風好發季節，新光醫院眼科主治醫師楊昌叔表示，眼中風主要為視網膜血管動、靜脈阻塞造成視力扭曲、變差，嚴重甚至失明，好發於50歲以上民眾，尤其是本身有高血壓、高血脂及糖尿病的民眾是好發族群。

目前最新治療方向為眼內注射抗血管內皮生長因子單株抗體藥物，或合併使用類固醇植入手術，效果優於傳統內科服藥、雷射等療法。民眾需留意急性眼中風，有突發性視力模糊與局部視野變暗，可能是眼中風徵兆，一定要把握6小時黃金治療期，避免視力完全喪失。

白內障年齡提早

新光醫院眼科主治醫師王元聖表示，近來由於3C產品，白內障好發的年齡明顯下降到40至50歲。白內障手術近年有很大的進展，由微切口超音波乳化術進步到飛秒雷射前置手術，特色是傷口小、更精準、手術時間短、術後副作用更低。過去都認為白內障最好「熟透」再手術，現在則希望能越早手術愈好，若「熟透」會更硬，手術中超音波就需要更高的能量，對周邊組織的傷害就愈大。

近視兒童年增多

近視一直是國內學童相當大的問題，新光醫院眼科主治醫師高姿芸表示，30年前小一生的近視率為3％，2010年則飆到20％，小一若近視，到大學前近視度數每年會以平均100度的速度增加，一下就破500度的高度近視。近視本身是個疾病，不僅眼軸變長，眼球還會變形，即便戴眼鏡還是無法阻止黃斑部病變、視網膜剝離及白內障的併發症，平時切記用眼不要過度，每用眼30分鐘，最好休息10分鐘。

(中國時報)

奈焦飛秒雷射白內障手術新技術

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