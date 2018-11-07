時尚滑雪裝 瘋印花條紋

MONCLER Grenoble系列自擁有專業性能的機能服角度出發，並注入60年代復古美學，大膽混搭花朵與條紋等元素，衝撞出整體鮮明的獨特視覺感。（MONCLER提供）

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中國時報
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「羽絨之王」MONCLER，透過旗下GENIUS天才計畫中Grenoble系列，再度點出品牌自滑雪裝備起家的傳統。（MONCLER提供）
FENDI秋冬男裝中的搶眼印花，為滑雪客塑造出貼合雪地運動的時尚裝束。（FENDI提供）
FENDI秋冬以滑雪為主打的系列中，搶眼的經典FF標誌也於科技面料等不同材質之上，展現出奢華與機能結合的多變樣貌。（FENDI提供）

即將邁入滑雪盛季，精品紛紛推出滑雪系列，搶先備好雪地裡的時尚裝備。義法混血的「羽絨之王」MONCLER，即透過旗下GENIUS天才計畫中Grenoble系列，再度點出品牌自滑雪裝備起家的傳統。負責Grenoble系列的設計師Sandro Mandrino，自擁有專業性能的機能服角度出發，並注入60年代復古美學，以華麗的佩斯利印花和幾何圖騰天鵝絨面料，大膽混搭花朵與條紋元素，衝撞出整體鮮明的視覺感受。

MONCLER 標榜功能性

Mandrino表示：「功能性是MONCLER的核心，我將此視為一種挑戰，MONCLER GENIUS計畫則將消費者作為設計的第一考量，正是不同穿搭與詮釋所碰撞出的無限可能，成就了它的與眾不同。」此系列除羅列各式長短不同版型的羽絨外套及針織衫外，還包括十足保暖的雙色登山鞋款等配件，即日起於品牌台北101購物中心旗艦店、信義新光三越A4及官方網站上販售。

FENDI 科技面料結合奢華

而皮草起家的FENDI也於秋冬推出兼具潮流與機能性的滑雪造型，在熱銷款經典FF標誌系列外，寬鬆短身外套也運用羽絨或創新「保溫棉」充當夾層，搭配搶眼的雷射切割心形圖案或蝴蝶結裝飾，展現出科技面料與奢華結合出的多變樣貌。

(中國時報)

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