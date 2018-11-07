吳映潔好人緣 背後有洋蔥

2018年11月07日 04:13 中國時報 陶福媛 報導

SWATCH TACOON丹寧拼接表，2050元。（SWATCH提供）

SWATCH蒙德里安腕表，2850元。（SWATCH提供）

吳映潔（鬼鬼）擁有超級好人緣，在影藝圈交友廣闊，幾乎沒有人不喜歡她，儘管偶爾心直口快失言，也很快獲得原諒，加上脾氣好、配合度高，媒體記者圈也給予她很高的評價。

鬼鬼笑說，有人是「慢熱」型，需要經過一段時間才能深交，她則是典型的「快熟」，一下子能打開話匣子、交到朋友，「可能是我小時候經常轉學的緣故，光是小學我就換了5所學校。」

鬼鬼小時候因為父母工作的關係四處搬家，必須經常轉學，不斷地換新環境、認識新朋友。正因為人際關係處於高度緊張狀態，讓鬼鬼練就超強的適應力，交朋友要比別人更加積極主動、待人更加親切有禮貌，這樣才能在很短的時間贏得眾人的喜愛。

也因為鬼鬼的好人緣，讓她在對岸發展無往不利，她在實境科幻真人秀《勇敢的世界》以大膽敢玩著稱，就算是扮醜、破壞形象也毫不推辭，贏得「台灣女漢子」的封號，再度以她好人緣贏得一致好評。

鬼鬼這回為本報拍攝時尚專題，身穿Proenza Schouler White Label運動風秋冬新裝、佩戴SWATCH入鏡，儘管之前的活動已經滿檔，從影音拍攝、時尚棚拍或是蒐包，她都全力配合、毫無怨言，從早上一直忙到天黑才收工，但她在臨走前仍不忘親切地與每位工作人員道別致謝，展現她的高EQ和好人象，讓人不愛她也難。

(中國時報)