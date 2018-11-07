電動機車 變悍更有型

2018年11月07日 04:13 中國時報 陳大任 報導

Gogoro創辦人暨執行長陸學森強調，Gogoro會持續研發與推出符合市場需求的智慧雙輪，讓每個人都可以輕鬆駕馭電動機車。（Gogoro提供）

KYMCO、Gogoro隔海較勁，前者今（台北時間7日）在米蘭國際機車展發表動力可比擬1000cc、公升級重機般強悍的電動版重機KYMCO SuperNEX，訴求為電動機車界的超跑；Gogoro則在台北推出2款S Performance系列新成員，有別於過往產品，外型更具冒險風格，堪稱電動機車界的SUV。

Gogoro 不怕路徑崎嶇

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，油車市占高達90％，但網路討論聲量高的反而是電動機車，另外，125cc油車約占市場7成，正是Gogoro想攻占的最大區塊。目前已提供性能掛帥的Gogoro S1/S2，還有可承載2人的Gogoro 2系列，新推出的Gogoro S2 Adventure與Gogoro S2 Cafe Racer將提供消費者更多騎乘樂趣。

Gogoro S2 Adventure擁有如越野車般的強悍外型，懸吊增長35mm、車底提高30mm，可克服崎嶇路徑，AIRFLOAT空氣座墊提供高彈性支撐，可緩衝並分散壓力，排除騎士越野時的不適；Gogoro S2 Cafe Racer則追求輕量化的速度哲學，向街頭經典致敬。

KYMCO 熱中征戰國際

KYMCO今年勤於國際征戰，3月在東京機車展發表Ionex車能網，提出：輕鬆在家充電、移動充電零等待、共享插座服務網、充電站開放式平台等主張，10月在巴黎發表Ionex車能網商業版，接著發布進軍印度與新創電動車公司22motors合作力拚印度電動車龍頭。

光陽集團董事長柯勝峯曾對外宣示，KYMCO未來3年將推出10個電動車機種、在20個國家建設充換電網路、於全世界銷售50萬輛電動車。目前已推出Many 110 EV，而米蘭車展將亮相的KYMCO SuperNEX則被業者形容為「大魔王」等級的超跑電動重機，最後預告影片在KYMCO臉書粉絲團上線，已吸引25萬人次觀看。

KYMCO今年共展出超過30款車款，包含6款全新車款AK550特仕、People S 300、Agility+300、Like S 125、Like EV、X-TOWN CT 125。另外，Ionex車能網及車能網商業版也是首次在米蘭車展亮相。

(中國時報)