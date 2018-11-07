百貨買1送1 力拚雙11

2018年11月07日 04:13 中國時報 郭家崴 報導

微風台北車站「阿舍食堂」，America Tiger20吋行李箱＋究醬拌麵系列＋關廟麵＋經典乾麵＋手路製麵，原價1899元、特價999元。（微風提供）

新光三越台北天母店×Yahoo奇摩時尚美妝「獨家時尚美妝盒」，雙11限定、全台獨家，貴賓卡友扣100點可兌換。（新光三越提供）

微風台北車站全台獨家「威南記」，新加坡人氣推薦餐廳，主菜任選×2＋精緻炒類×1＋附湯×2＋小菜×2＋飲品×2，原價500元、特價390元＋10％。（微風提供）

百貨周年慶殺出買1送1優惠力拚雙11。新光三越台北天母店8至25日14周年慶，千組明星特惠組合首4日有獨家加贈，也與Yahoo時尚美妝首次合作全台獨家、雙11限定的「獨家時尚美妝盒」，每盒價值逾3000元，其中5盒有「神祕驚喜大獎」，讓獎價再翻倍。

活動期間化妝品區滿2000送200，首4日貴賓卡友有「夢幻逸品化妝品滿額贈」，當日於化妝品區累滿2萬5000元送大同6L小烤箱，滿6萬元送大同電鍋10人份。獨家指定男女服飾和保養品因應雙11有買1送1或5折以下優惠；adidas、PUMA等指定運動鞋款抗漲，也有買1送1。

微風台北車站8日至28日11周年慶，全台獨家的「威南記」等異國美食、各地伴手禮有多項雙11優惠；阿舍食堂多款乾麵套組搭配旅行箱約53折特價999元，千元有找。

首4日在微風台北車站FB粉絲專頁按讚＋於指定貼文留言，有11名可獲「雙人餐飲兌換券」。檔期間全館消費滿800元可兌換有逾90萬粉絲的「連環泡有芒果」限定版公仔滿額贈禮；以微信支付單筆滿1000元可兌換指定專櫃「1元商品搶購券」。

(中國時報)