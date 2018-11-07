蝦皮購物雙11 1111元買iPhone

2018年11月07日 04:13 中國時報 石欣蒨 報導

蝦皮購物雙11當天推Nintendo Switch主機，原價9499元，1.2折特價1111元，早上8時限量開賣。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物雙11當天推YAMAHA勁戰CygnusX 125，原價7萬2800元，1.5折特價1萬1111元，凌晨3時限量開賣。 （蝦皮購物提供）

蝦皮購物雙11當天推Rimowa Classic Flight 30吋中大型行李箱，原價2萬4100元，4.6折特價1萬1111元，早上7時限量開賣。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物雙11當天推iPhone XS Max 64GB，原價3萬9900元，0.3折特價1111元，晚上8時限量開賣。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物雙11當天推MacBook Pro i5 128GB 13吋，原價3萬9000元，2.8折特價1萬1111元，早上6時限量開賣。（蝦皮購物提供）

一年一度的網購盛事「雙11購物節」正式開戰，去年蝦皮購物推出抽200萬買房金的活動，創下80萬的訂單數，而今年再下重本，雙11當天從凌晨開始推出下殺11元起的人氣商品，一路瘋搶到晚上之餘，各品牌像美國康寧、康是美等也推出1.1折券，再推下單滿額抽汽車，揪團血拼還能抽百萬現金，刷14大銀行信用卡最高還享15％回饋，讓消費者買越多、省越大，準備挑戰10萬訂單。

按愛心搶1.1折商品

蝦皮購物自10月29日暖身慶開始的1周內，訂單量與平日比較已有30％的成長，而緊接在雙11的當天，將從凌晨3點開始推出下殺11元起的人氣商品，像YAMAHA勁戰CygnusX 125就下殺至1.5折，1萬1111元即可入手一台全新機車，而iPhone XS Max 64GB更殺到0.3折，1111元就能買到，另外當日0時，還會有蝦皮商城旗艦店如美國康寧、DR.WU、歐德萊、康是美等大牌推出1.1折券，消費滿499元即可領取，最高可抵上1111元。

而各位蠢蠢欲動的消費者，現在也可為雙11做好準備，今年蝦皮推出了「揪團瘋搶100萬」活動，只要組隊成功者均可獲111元購物金，當天再有機會連續11小時獲1111元購物金，消費金額累積最高的隊伍，即可獨得百萬元現金，而且10日前到「集氣瘋搶1.1折起」活動頁面，在喜歡的商品上按下愛心，該商品累滿50個愛心後，雙11當晚0時即可以1.1折起開搶。另外，在蝦皮商城或蝦皮24h賣場累滿3筆滿111元的訂單，登記後即可抽價值62.8萬元的SKODA Citigo汽車。

8大網紅接力直播

今年蝦皮購物更首次邀請了8大網紅，在10至11日進行9小時的接力直播，像是「丹尼婊姊」就會舉辦「理膚寶水同樂會」實測獨家熱門組合等，每場直播將再送雙11品牌折扣碼，另外10日當天更會有「Shopee Shark Dance」的線下活動，屈時會在台北指定地點狂灑購物金，上網參加創意比賽還有機會獲5萬獎金。

(中國時報)