按摩椅拚人氣衝買氣

tokuyo今年二度請來國際天后蔡依林Jolin代言，希望新品能帶動整體業績達15％的成長。tokuyo全新Mini玩美椅Plus，原價4萬6800元，特價3萬3900元。 （粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
報導
廣三SOGO的Fuji的愛沙發按摩椅就請來林依晨代言，原價4萬5800元，廣三SOGO特價3萬4800元，另享滿額優惠。（廣三SOGO提供）
京華城的城OGAWA御手溫感大師椅OG-7598，原價19萬8000元，特價14萬6800元，聯名卡另享滿額優惠。（京華城提供）
OSIM今年請來香港天王劉德華代言「四手天王按摩椅」，原價18萬8800元。（OSIM提供）

在日本總家戶數擁有按摩椅的占比已達15％，但台灣目前仍在約5％的階段，因此各大品牌在台紛紛找大咖代言搶攻，像OSIM有劉德華、OGAWA有陳奕迅、Fuji更有林依晨及陶晶瑩夫婦，而tokuyo就第2年找來蔡依林代言，品牌產品經理陳尚偉就表示，台灣整體按摩椅市場只有約4到5萬台，但其實代言人更像是競爭上必需的，「像Jolin代言後，不僅為品牌打開知名度，更帶動10％的年成長。」

而tokuyo今年推出的「Mini玩美椅Plus」就主攻小型按摩椅市場，看準台灣家庭家中坪數不大，因此推出的新品可直接取代單人沙發，更省室內空間，陳尚偉表示商品除了要符合市場需要，更請來代言人也是為了加深消費者印象，「按摩椅是這15年來才慢慢開始盛行的行業，因此需要透過代言人，讓消費者多了解及認識產品。」

像OSIM今年推出的「四手天王按摩椅」不僅技術上市請來「日本整脊大師佐藤毅」研發設計，更再度請來香港天王劉德華代言，OSIM就分享代言人就是能讓消費者一眼認出品牌，雖然不方便透露成長的數據，但其表示「一般消費者不會記得商品的名稱，但現在大家走進來就會指定劉德華代言，或者記得是『天王椅』。」

而在百貨賣場最能反映消費者實況，廣三SOGO就表示像Fuji找來林依晨及陶晶瑩夫婦代言後，民眾對品牌都更有記憶點，帶動了約2到3成的成長，當中以林依晨代言的愛沙發更為明顯，因單價不高、體積小，因此也吸引到不少單身女性；而京華城館中的OGAWA也因找來陳奕迅代言後，打開了知名度之餘，也帶動了業績成長4成，可見各大品牌的代言人策略相當成功。

(中國時報)

蝦皮購物雙11 1111元買iPhone 唐寧茶新品融合東方味

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。