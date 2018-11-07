2018年11月07日 04:13 中國時報 石欣蒨 報導

廣三SOGO的Fuji的愛沙發按摩椅就請來林依晨代言，原價4萬5800元，廣三SOGO特價3萬4800元，另享滿額優惠。（廣三SOGO提供）

京華城的城OGAWA御手溫感大師椅OG-7598，原價19萬8000元，特價14萬6800元，聯名卡另享滿額優惠。（京華城提供）

OSIM今年請來香港天王劉德華代言「四手天王按摩椅」，原價18萬8800元。（OSIM提供）

在日本總家戶數擁有按摩椅的占比已達15％，但台灣目前仍在約5％的階段，因此各大品牌在台紛紛找大咖代言搶攻，像OSIM有劉德華、OGAWA有陳奕迅、Fuji更有林依晨及陶晶瑩夫婦，而tokuyo就第2年找來蔡依林代言，品牌產品經理陳尚偉就表示，台灣整體按摩椅市場只有約4到5萬台，但其實代言人更像是競爭上必需的，「像Jolin代言後，不僅為品牌打開知名度，更帶動10％的年成長。」

而tokuyo今年推出的「Mini玩美椅Plus」就主攻小型按摩椅市場，看準台灣家庭家中坪數不大，因此推出的新品可直接取代單人沙發，更省室內空間，陳尚偉表示商品除了要符合市場需要，更請來代言人也是為了加深消費者印象，「按摩椅是這15年來才慢慢開始盛行的行業，因此需要透過代言人，讓消費者多了解及認識產品。」

像OSIM今年推出的「四手天王按摩椅」不僅技術上市請來「日本整脊大師佐藤毅」研發設計，更再度請來香港天王劉德華代言，OSIM就分享代言人就是能讓消費者一眼認出品牌，雖然不方便透露成長的數據，但其表示「一般消費者不會記得商品的名稱，但現在大家走進來就會指定劉德華代言，或者記得是『天王椅』。」

而在百貨賣場最能反映消費者實況，廣三SOGO就表示像Fuji找來林依晨及陶晶瑩夫婦代言後，民眾對品牌都更有記憶點，帶動了約2到3成的成長，當中以林依晨代言的愛沙發更為明顯，因單價不高、體積小，因此也吸引到不少單身女性；而京華城館中的OGAWA也因找來陳奕迅代言後，打開了知名度之餘，也帶動了業績成長4成，可見各大品牌的代言人策略相當成功。

(中國時報)