唐寧茶新品融合東方味

唐寧茶台灣香港區總經理張引璋（左二）、W Taipei副總經理Vivian Lin（左三），與W調飲師。（TWININGS提供）

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中國時報
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TWININGS唐寧新品，鉑金系列薑芒綠茶狂想曲。（TWININGS提供）

唐寧茶TWININGS在台將引進獲得國際大獎的鉑金系列新品「薑芒綠茶狂想曲」，以飽滿溫潤芒果味，撞味微辛辣的東方薑，加入調茶大師採以蒸氣特殊製程的綠茶，創造出大膽而完美的口感，讓人在冬季時，無論早上或下午飲用，都能提振心情、溫暖靈魂。

該新品是由曾在台灣留學，擁有25年資歷的唐寧調茶大師Philippa Thacker所研發出的創新產品，在台灣的求學經驗也激發了她以濃濃東方味食材增加調茶靈感，拿下北美最具權威的加拿大「最佳創新飲品獎」等殊榮。節慶版包裝內容還搭配贈送時尚藝術指甲貼，11月中起可於各大百貨超市、Yahoo奇摩超級商城等通路選購。

此外，唐寧茶也與W Taipei跨界合作，共創作出17款作品，包含WOOBAR 3款唐寧鉑金Mocktail、3款唐寧鉑金Cocktail；另於下午茶時段推出唐寧鉑金限定午茶套組600元起；還有鉑金特調飲品、創意甜點等，即起至明年1月13日止限定供應。

風格獨具的「EXPLORATION尋。遊」唐寧茶W Taipei聯名食尚體驗，即日起由「薑芒綠茶狂想曲」領軍，帶領消費者展開一段精彩的發現之旅！

(中國時報)

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