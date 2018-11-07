2018年11月07日 04:12 中國時報 愛亞

收到了，謝謝，收到了你寄來朋友在山上自種的有機黑豆。曬乾的生豆和他自製的黑豆醬油、黑豆豉和黑豆米醬。喜歡，很喜歡。

謝謝他用了玻璃瓶和小陶罐，完全摒棄了塑膠（收到時瓶罐都完好喔），那牛皮紙包著的乾豆竟還用棉繩捆綁得十分美麗，分明就是裝置藝術，我先放在客廳，每行過便望一眼，我心在微笑。

我買了黑毛豬絞肉，切了蔥珠，老薑研磨成細泥，加上陳紹加上水，和兩瓷匙黑豆米醬攪拌（當然也切了一根火紅辣椒）。

燒菜的程序裡，攪拌是好詞，這個那個食材如同好友，加上加上加上，然後攪拌，大家就一團和氣了，和氣才能出好菜。我是用電鍋隔水蒸，其實就是和蒸瓜仔肉一樣的模式，蒸完便是一只厚厚豆醬肉餅。我想：上面用一只生鹹鴨蛋蓋住，豆肉蒸好會不會更精采？若怕太鹹，就一般生雞蛋（想像一下蛋白鋪底卵黃圓臥的模樣）。

我是配糙米飯。

糙米飯和食物百搭。你的生活裡，食麵多還是食米飯多？

啊，我想起了，有天我用黑豆米醬加上絞肉做了崩山豆腐，就是，把板豆腐不用刀而用手指掰成一塊一塊，因為掰得不整齊，鋸齒形的豆腐邊緣像各具形狀的山崩後的土石塊，燉了一土鍋，好吃。又有一次用黑豆豉以及少少的破布子紅燒了半尾黑鯧，要重用陳紹和蔥段，少少薑絲，對，加辣椒更美，別有風味。

真的，真的謝謝你，幫我調製了有錢也買不到的美麗食。（可惜你隔得太遠囉。）

說了吃，我要跟你說說人。

前個星期我在台北市羅斯福路街頭遇到一個人，他老遠地由馬路對面跑步向著我來，我對他揮手，因為是老友啊，但是，他已經跑過了人行穿越道，他已經站立我身前了，我像個笨蛋，我喊不出他的名字，至於他的面容，那眼睛和亮亮的笑我都認識（他也是你的朋友，想到是誰了嗎？）。 他拉我到騎樓下，兩手拉往我的兩手，孩子般甩動著，親切地問：「好久不見了，妳好嗎？」（對，我們去年？和一群人一起開過什麼會）我答得趕緊，「好啊，好啊，你呢？都在忙些什麼？」（他的名字？他的名字啊。）鬆開我的手，他一邊掏出皮夾，一邊說：「我被朋友抓去當顧問，這麼老了，也只能做顧問了。」他由皮夾掏出名片，我拿著名片， 瞇著眼急急把名字看了，哎喲，根本已在唇邊了，那名字。

和他別過，我手機響了，我興奮地和對方說：「我剛剛遇到阿卓，在哪兒呀，在，在……」我望著耕莘文教院，一時卻想不起我立身的街道名，我說：「就，耕莘文教院前面。那什麼路啊？」我還真問得出口。

沒關係吧，就是忘記了，就是忘記了。

人名、街道名、地名，都有點難度，想去雲南，雲南哪處呢？一時，大理、麗江、昆明的名字全遺失了，上網查過，自己沮喪，想去的不就那幾個地方嗎？

我知道，這是一個開始，會越來越嚴重，「往事難忘不能忘」，我真的長記過去事，可是終究到了把名字還給上天的時候，該慶幸嗎？只有名字，別的還在我心裡腦裡。

真的慶幸，稿子照寫，而且似乎沒有退步，有時感謝自己，把散文的真實性完全保留下來，虛構的都給了小說，否則幾十年那樣多曾經事，豈不把真實與虛構像攤打雞蛋般，理不清蛋白蛋黃，除了忘記真，摻了假，自己把自己弄暈，「自己的歷史」也沒有價值了。有很多人關心地問：「寫回憶錄吧，好些比妳年輕的都在寫了，妳還不快。」啊，是怕我身體不好，突然倒地、升空而去嗎？我的散文全是我人生的紀錄，不另寫回憶錄了，蕞爾小人物，其實也無錄可記。

咦咦？說吃食說到文學了，有點趣。

也許，有一天燒飯給你吃。

就醬。

(中國時報)