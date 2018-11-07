2018年11月07日 04:12 中國時報 劉森堯

令人覺得有意思的是，我們今天回頭看，2001年早已過去了十多年，電腦並未反叛人類，人類也從未在月球上殖民，人類的太空發展也未如當時想像的那麼前進，總之，克拉克的許多預言都失敗了，可是我們卻從來不會覺得他的小說和庫柏力克的電影過時，如同喬治．歐威爾的政治寓言小說《1984》寫於1950年，把未來世界全面的政治集權主義設定在1984年，如今1984年早已成為另一個世代了，歐威爾的悲觀預言卻從未實現，但他的這本小說還是很精彩，直到今天仍然吸引許多讀者，從未過時。

至於《2001年太空漫遊》這部電影拍攝的經費（兩千萬美金，在1960年代，這是天文數字，幣值差不多等於今天的十億美金）和拍攝所花的時間（整整兩年半），不管是經費還是時間，幾乎都花在聘用專業人員和搞特效上面，兩樣都創造了當時好萊塢的空前紀錄，庫柏力克拍這部電影，等於是慷他人之慨，拿米高梅電影公司的大把鈔票來為自己創造一個個人的想像宇宙，不管這個宇宙可不可信。

1960年代是人類太空探測的黃金年代，由於美國前後三位總統艾森豪和甘迺迪以及詹森的鼓吹和支持，美國太空總署擬出阿波羅登月計畫，未被刺殺前的甘迺迪總統誓言要超越當時的蘇聯，要在1970年之前把人類送上月球。我們會特別注意到一件事情，電影是在1968年的四月推出，小說晚了幾個月才問世，而阿波羅十一號正式登陸月球則是1969年七月的事情，電影和小說的前瞻性在此時得到了證實，庫柏力克和克拉克從此聲名大噪，說來實在是其來有自。

克拉克在小說的1999年再版版本序中特別提到兩件他自認很得意的事情，藉此證明他正確的前瞻性，第一件是，繼阿波羅十一號之後阿波羅十二號於1969年聖誕節再度登上月球，一位太空人後來跟克拉克說，他當時有一股衝動想打電話給他，想跟他說他所看到的一切跟他在《2001年太空漫遊》裡頭所描寫的幾乎沒兩樣，實在太厲害啦。

另一件是，緊接下來阿波羅十三號登月時在降落之前，太空艙的氧氣槽突然爆炸，情況很危急，當時傳回太空總署任務指揮中心的第一句話是：「休士頓，我們有一個問題。」﹙Houston, we have a problem.﹚這句話出自《2001年太空漫遊》中電腦Hal對兩位太空人說的話，後來這句話成為太空任務的一句經典名言，雖然「有一個問題」，但全部太空人都能夠安然返回地球。克拉克為上述這兩件事情得意了好一陣子，據說後來還成了太空總署的顧問，但我至今仍懷疑這件事情的真實性，因為克拉克畢竟只是個業餘太空科學家，業餘和專業是不能相提並論的，而專業是容不下任何胡亂想像空間的。（待續）

(中國時報)