共和黨丟了眾議院 美國分裂加劇 川普輸了

2018年11月08日 01:18 中國時報 孫昌國 ／華盛頓報導 特派記者／華盛頓報導

美期中選舉落幕，美國迎來分裂的國會。圖為美國國會大廈。（路透）

期中選舉結果

美國政治版圖再次發生巨變！民主黨藍色浪潮發威，以至少222席對共和黨199席，成功拿下眾議院。共和黨則在1/3議席改選下，以至少51席對民主黨的45席保住了參議院。一般認為，川普所屬的共和黨輸了眾議院，幾乎等同於輸了普選票。對他今後的施政和連任計畫無疑是沉重的打擊。川普為了鞏固地位，可能大幅度改組內閣人事。

川普7日早上在推特發文宣布，他將於台灣時間8日凌晨12時30分在白宮召開記者會，說明「成功的期中選舉」。他還推文批評，「針對那些不認同我們在期中選舉打了場精采選戰、自以為是專家或是只會唱衰的人，我只能說『假新聞！』」他也威脅，「如果民主黨打算浪費納稅人的錢，在眾院調查我們，我們也會被迫考慮在參院調查他們的機密資訊外洩事件，還有其他的很多事情。

期中考不及格 推文喊勝利

期中選舉結果被美國主流媒體解讀為川普在政治上的一個警訊。川普未來的施政將受到來自民主黨的掣肘，民主黨甚至可能啟動彈劾程序，強化通俄門和川普個人財務和繳稅的調查，川普行政部門未來送進眾議院審議的法案和預算，都可能被擋駕，例如美墨邊界築牆，削減社會福利支出預算案等。民主和共和兩黨黨爭在未來兩年將會日益突出，川普事實上在推動政策上已因為失去眾議院多數而成為跛腳鴨。

法案預算推動 慘淪跛腳鴨

《華盛頓郵報》分析指出，共和黨在參議院的席次增加，意味著川普主義在共和黨更加貫徹。川普選前大力助選的參議員候選人幾乎全數當選。原來在黨內反對他的參議員大多淡出政壇。今後共和黨仍在參議院和最高法院大法官兩個重要政治機構上占有優勢。民主黨若啟動彈劾總統的程序，在參議院就會被川普的禁衛軍擋下。

在這次期中選舉中有幾個現象特別引起重視，民主黨和共和黨在多個超級戰區都呈現拉鋸戰，選情高度緊繃，勝負就在些微的差距之間。這顯示川普主政下的美國社會高度分裂，極端化現象突出，被比喻成「內戰2.0版」。

不療傷止痛 兩黨磨刀霍霍

《紐約時報》指出，期中選舉高投票率顯示高度分裂的美國社會中反川普政策的強度，人們願意以投票來表達對川普的不滿。兩個美國之間的對決，左右極端化鬥爭加劇的現象前所未見。另外，民主黨許多當選人的政見更多的傾向社會主義，共和黨則川普化，顯示兩黨的溫和派生存空間受到擠壓。

《紐約時報》稱，這場以恐懼，憤怒，分裂，民族主義和種族仇恨為主題的期中選舉終於落幕，社會亟待癒合，但兩黨顯然都沒有發出療傷止痛的呼籲，反而開始磨刀霍霍，開啟新一輪政治角力。

(中國時報)