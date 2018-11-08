台灣西半部 空汙警戒到周日

2018年11月08日 01:18 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

台灣西半部昨天空氣髒爆，全台77個測站空氣品質指標有17站呈紅色警示、23站是橘色提醒，比例超過一半。由於昨天並無東北風，屬本土境內汙染，很難再把禍首推給對岸。環保署監資處表示，周五吹東北季風，中部以北空品有機會改善，但雲嘉南及高屏的空汙可能持續至周日。

雲嘉南重災區 小學被消失

中南部空氣究竟有多髒？昨天上午台南市新營國小竟直接消失在監視器的影像裡。根據環保署昨日下午3點的監測資料，PM2.5（細懸微粒）濃度最高前3站分別為：嘉義100微克／立方公尺、斗六84微克、台南安南站84微克，可見雲嘉南確實是重災區。

霧鎖永和板橋 拉橘色警報

環保署監資處表示，昨吹偏東風，中部、雲嘉南被中央山脈擋住，背風面擴散條件不佳。東風過山後，以往氣流會停在離地面1至2公里處，昨日逆溫層偏低，距地面僅500公尺，以致看起來灰濛濛一片，且秋冬晨間多霧，粒狀物結合水氣體積擴大，也會導致空品不良；昨晚則因渦流之故，中部的汙染物被吹上北部，以致新北永和、板橋一度也呈現橘警。

環保署昨啟動區域防制措施應變，台南、雲林、嘉義市及南投等地成立地方應變指揮中心，台中成立局級應變中心，並協調經濟部及台電進行中火、興達電廠降載減排，地方政府則執行413家工廠配合減排，以免空汙加重。

中火興達降載 413工廠減排

氣象局副局長鄭明典指出，西半部昨因大氣穩定、風速弱、水氣（濕度）高，空品不良達到近日高峰。水氣也會提升汙染物生成速率，造成灰茫茫的現象，而長時間的空品不良，對健康會有危害潛勢，民眾應多加注意！

昨天雖是農曆節氣立冬，不過天氣晴朗暖熱彷如立夏，也因太陽光照射，都會區與工業區汽車、工廠排放廢氣，午後的光化作用也會提升臭氧濃度，今日天氣差不多，民眾出門最好攜帶口罩備用。

(中國時報)