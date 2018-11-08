貿易戰若轉圜 有利川普連任

美期中選舉，民主黨雖奪下眾議院，但參院多數仍掌握在代表川普的共和黨手中。據此，對外及對陸政策不會有產生實質影響。圖為首屆中國國際進口博覽會在上海舉行，部分攤位掛著中美兩國國旗。（法新社）

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中國時報
紐約現場報導特派記者孫昌國

美國期中選舉結果揭曉，民主黨重新奪回眾議院控制權，美國政治版圖再次劇烈變動，這次選舉意涵對川普總統有何衝擊？對未來的中美關係和兩岸格局又帶來什麼影響，是許多人極想了解的議題。

短期內政優先再出發

川普總統期中考並沒完全當掉，只是在眾議院增加對他的制衡，這其實符合美國政治規律。但選舉結果，將大大束縛他提出法案、貫徹政策的空間。短期的未來，他可能會將大部分精力放在內政，重新改組內閣再出發，凝聚團隊戰鬥力，增加社會支持度和穩定經濟預料將是他優先的課題。

非典型的川普總統個性剛硬，對兌現競選諾言超過以往的美國總統。這次期中選舉顯示他在少數族裔和婦女票源上大幅流失，一部分共和黨人也對他派軍隊打擊非法移民做法不以為然，美國優先和單邊主義更讓許多包括共和黨的都市選民，感受不到美國再度偉大。

流失選票因素須調整

川普要連任，勢必對他造成選民不高興的因素進行調整，以繼續保持他過去兩年受到支持的政策。

在美國政治極端化，又因個性會強烈反擊民主黨和假新聞環境下，川普勢必不能像以往一樣多方出擊，因會在國會遭到抨擊。因此，很難想像要創造歷史競選連任的川普，會選擇多方出擊，同時開啟內外戰線，對內和民主黨加深政治攻防戰，對外加大和北京角力，擴大貿易戰規模，讓貿易戰負面影響擴散到社會層面，影響廣大的消費者。

本月九日，大陸國防部長魏鳳和即將來華盛頓訪問，這是中美恢復軍事交流增加互信的一個契機。在稍後的G20峰會上，川普也預告了他預期會和習近平主席達成好的協議。因此，如果以正常邏輯分析川普面臨的內外情勢，他在2020年連任總統前將努力維持經濟榮景，和大陸達成協議，將對他的連任帶來無比助益。

台灣難脫離暴風圈

北京和華盛頓在貿易上達成協議當然會有其他附帶條件，連帶影響台灣。

不過，個性強悍的川普也可能堅持過往的政策，如果中美關係惡化，他還是能爭取到另一批人的支持，但是大陸和美國的角力加劇，台灣也很難脫離暴風圈。所以無論中美關係緊張或和緩，台灣都必須戰戰兢兢。

(中國時報)

共和黨丟了眾議院 美國分裂加劇 … 習經濟大海論 展現戰略定力

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