習經濟大海論 展現戰略定力

2018年11月08日 01:18 中國時報 李文輝

美期中選舉一如預期，國會兩院兩黨分別過半，對大陸來說，不管美國大選怎麼走，當前陸美關係發展，大方向都有自己節奏，不會被選舉結果左右。正如習近平之前在上海進博會用「大海」妙喻大陸經濟，狂風驟雨掀翻不了大海，既展現戰略定力，也凸顯陸方自信。

《環時》總編輯胡錫進昨提到，民眾或會對共和黨失去眾院幸災樂禍，但學者和官員都十分謹慎。他們擔心，一旦川普政策與美綁一起，他可能在國際領域變得更激進，這會影響中國。

的確，美國外交政策還是掌握在行政部門手中，即使失去兩院過半席次，成「跛鴨」，總統還是擁有「否決權」，只要兩院各擁1/3加一席次， 還是可以遂行政令，何況共和黨在參院依舊過半。因此，大陸深知，川普政府打貿易戰的「軟硬兼施」策略，不會有太大改變。

其實美國兩黨對陸政策，包括「一中」定義及操作，向來具一致性，通過《台灣旅行法》等連串友台舉措的兩院則有親台傳統，不會因政黨輪替有太大改變。

以1982年共和黨總統雷根與大陸簽署《八一七公報》時，對台提出「美國不會設下結束台軍售期限」等《六項保證》為例，從原先行政部門承諾，到2016年4月蔡總統就職前夕，兩院不分黨派無異議通過「共同決議案」，強調《六項保證》與《台灣關係法》均為美台關係重要基石，要求總統和國務院公開承認，此文件雖不具法律效力，卻始終影響兩岸關係。

儘管大陸早就有美國國會「小變天」的準備，但絲毫沒鬆懈。從美國發起貿易戰到川普、彭斯分別在聯合國安理會和華府智庫指摘大陸介入美期中選舉，習近平見招拆招，在東北視察強調「自給自足、自力更生」；又提「中國經濟大海論」，展現的是他一再堅持的「自信」、戰略定力與決心，正所謂咬定青山不放鬆，任爾東西南北風。

(中國時報)