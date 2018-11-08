莫健美對台政策依舊 學者川普續打台灣牌

2018年11月08日 01:18 中國時報 陳建瑜 、 徐養齡 ／綜合報導 ／綜合報導

美期中大選結束，美在台協會（AIT）主席莫健昨表示，美國兩黨皆對大陸逐漸升高的威脅有所體認，對台既定政策方針，應不會受期中選舉的結果影響。台灣學者則認為，美期中選舉結果對台影響不大，美總統川普仍會續打「台灣牌」。

莫健7日應邀赴清華大學以美台關係為題發表演說，會後與學生座談時表示，做上述表示。對美期中選舉，淡大國際事務戰略所長李大中表示，選舉結果大致符合預期，川普守住該守的，不能說他輸；相對，他未來施政在國會也沒到最壞地步。

李大中指出，期中選舉通常對現任總統所屬政黨不會太友善，但川普選前對內對外強硬，正是他選民所支持，包括移民、稅改、邊界安全，因此川普支持者並沒潰散。

對美中台三邊關係，李大中說，選舉結果對川普不會有太大牽制，雖然共和黨輸掉眾院，但仍固守基本盤，算是2年後大選前哨戰，川普外交上也不會偏向中庸，重大基調不會有太大改變。

至於對台，李大中強調，共和及民主兩黨對台都有基本共識，即對中國崛起的憂慮，加上帶頭衝的川普，所以國會對支持台灣聲浪仍相當友善。

不過，李大中指出，選前美中劍拔弩張氛圍，選後會回緩，減少因選舉加碼演出的因素，但大方針不會變。

政大國際事務學院副院長黃奎博認為，選舉結果對台「沒明顯影響」，且觀察目前國會台灣相關法案，如《台北法案》、《台灣建交法案》，仍不見多數連署；至於台灣連線成員還算穩定。

黃奎博表示，除非川普政府的政策明顯違背民主黨既得利益，民主黨才會在眾院議案上採取反制，但少了參院掌握其實也沒辦法有太大影響。較確定的是，川普還是把台灣打成一張牌，除非美陸在台灣議題達成協議，否則台灣會持續在川普牌桌上出現。

(中國時報)