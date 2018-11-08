陸學者悲觀 對陸貿易恐趨嚴

2018年11月08日 01:18 中國時報 呂佳蓉／北京報導

美期中選舉揭曉，牽動陸美未來走向。大陸外交部表示，願推動兩國關係沿正確方向發展，妥善管控分歧。大陸國關學者則相對悲觀指出，民主黨掌握眾院微弱多數，且參院仍由共和黨掌握；換言之，對外政策還是在總統與參院手裡，選舉結果反將增強美總統川普信心，美對陸政策可能趨嚴、對立加劇。

人民大學國關學院教授時殷弘指出，眾院由民主黨占多數，影響的是美國經濟、社會及移民立法等內政問題，川普會受民主黨牽制；但參院仍在共和黨手裡，因此包含外交政策，川普還可與參院合作。況且參院共和黨席次增加，將給川普鼓勵，認為其對陸政策正確，中長期看來美國對陸政策會趨嚴。

時殷弘說，現在陸美貿易戰看來有稍緩和，但雙方最多是在高關稅暫時休戰；包含南海、台灣與軍備競爭等議題不會緩解，甚至可能加劇。更甚者，由於川普政府加強對台軍事與外交關係，台灣問題上中美之間與兩岸之間的對立，可能有所加劇。

針對大陸如何應對美國更強硬政策，時殷弘說，大陸會有三方面應對，一是實施貿易報復；其次，談判意願；最後，深化改革，擴大開放。大陸在戰略上，特別是南海問題與一帶一路上會比過去略為審慎，台灣問題政策不會有改變。

人民大學國關學院副院長金燦榮認為，選舉結果表示川普政府在國內會較難推行政策，因此剩下兩年，川普會放更多精力在外交政策，且川普始終想在貿易戰上占陸方便宜，所以期中選舉結果，也不會讓美停止打貿易戰，G20「習川會」不會有太多成果，不必抱過多期待。

金燦榮說，川普對任何國家都很強硬，當世界其他地區風平浪靜時，美方就有更多精力應對大陸。中美關係已成結構性問題，民主黨與共和黨都將大陸當成對手，政策上十分一致，會繼續強硬。

(中國時報)