新聞透視－重返執政 民主黨還有硬仗

2018年11月08日 01:18 中國時報 王嘉源

民主黨在本次期中選舉奪得聯邦眾議院控制權，打破共和黨「完全執政」局面，顯示美國選民希望有個制衡川普總統的力量。然而，民主黨寄以厚望的「藍色浪潮」並未能形成大海嘯，共和黨守住了聯邦參議院，川普的政治實力仍不容小覷，美國社會也分裂如舊，民主黨想要重返執政面臨著大難關。

藍色浪潮 沒變大海嘯

本屆眾院改選，民主黨在都市和城郊地區大有斬獲，還吸引了更高比例年輕選民，料將改變華府的面貌。另據調查，在戰況激烈的眾院選區，民主黨籍候選人在女性選民間支持度高出共和黨對手達12％，在受過大學教育的白人女性間，差距更超過20％。這些都是民主黨值得慶賀的。

不過，參院選舉結果則反映出，川普總統的政治影響力仍不可小覷，特別是在保守鄉間地區。跡象顯示，川普的基本盤也就是白人男性，尤其是沒受過大學教育者，投票也十分踴躍。選前最後一刻，川普旋風式走訪親共和黨的「深紅州」進行輔選，力助黨籍候選人鞏固住這些地盤。在州長選舉方面，民主黨雖然成功讓密西根等7個州變天，最想要的州如俄亥俄和佛羅里達也沒能搶下。

彈劾總統 過關機率低

2年前，民主黨籍總統候選人希拉蕊贏了普選票，卻輸掉大選（選舉人團票）。本屆期中選舉結果及投票模式顯示，這種矛盾現象仍然存在。川普上台2年以來，美國社會的分歧甚至有擴大之勢。再2年後的總統大選，兩黨廝殺只會更激烈。

理論上，民主黨重掌眾院，若特別檢察官穆勒對「通俄門」案最終調查認定川普確有違法，民主黨將有能力發動彈劾案。這次許多民主黨新科議員屬於所謂進步派或左翼，這批人必定會帶頭力倡彈劾川普。但因為共和黨守住了參院，國會通過彈劾案拉川普下台的機率並不大。

社會分裂 廝殺更激烈

放眼2020年總統大選，民主黨必須透過推動福國利民的法案，證明自己有重返執政的準備，同時也須兼顧基本盤選民希望調查川普的聲浪，這是兩難之事，一旦因此激化黨爭，極可能導致參眾兩院陷入僵局。

對川普而言，如今民主黨重掌眾院，他會面臨過去所不熟悉的制衡力量，按理說應該學會妥協，但這恐非他的個性，他甚至會樂於與民主黨開戰。若民主黨做得太超過，反而對川普有利。過去的柯林頓和歐巴馬總統，就都因為共和黨掌控國會處處掣肘，引發選民大反彈，最後幫助了兩人成功連任。

(中國時報)