同志州長、穆斯林女議員 締新猷

女力爆發！堪薩斯州的民主黨候選人戴維茲女士，成為第一位闖入眾議院殿堂的原住民女性，支持者興奮歡呼。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
2018美國期中選舉

本屆美國期中選舉候選人的多元性堪稱史上之最，結果出爐後果然打破諸多難以撼動的傳統藩籬，締造新猷。首位出櫃同志州長誕生，穆斯林女性和原住民女性也破天荒闖入國會殿堂，更有年僅29歲的正妹創下史上最幼齒議員紀錄。

今年選戰有26位LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）族群投入選戰，43歲的科羅拉多州民主黨眾議員波利斯（Jared Polis），擊敗共和黨對手史泰波頓當選州長，為民主黨延續在該州的執政權，更成為美國史上首位出櫃的男同志州長。波利斯2009年當選眾議員，就已公開同志身分，他和另一半有兩個孩子，是國會中極少數的多元家庭家長。

本屆女性參選爆炸，投身選戰的娘子軍高達272人，女力展現的強大氣場令人刮目相看。至少已有99人確定當選眾議員，打破現任84名的舊紀錄。值得一提的是，本屆國會一口氣誕生兩位女性穆斯林眾議員，都是民主黨籍。密西根州的提拉伊布在投票前就篤定當選，為眾院史上首名巴勒斯坦裔女議員。難民出身的奧瑪爾（Ilhan Omar）則在明尼蘇達州勝出，也是索馬利亞裔第一人。

波利斯並非LGBT族群在選戰的唯一贏家。同樣已出櫃的蕾絲邊、具原住民身分的民主黨候選人戴維茲（Sharice Davids）女士，在傳統保守的中西部堪薩斯州，成功踢落共和黨籍現任議員，當選首名原住民女議員。康乃爾大學法學院畢業的戴維茲允文允武，除了是律師，更曾是綜合格鬥（MMA）戰將。在新墨西哥州，同樣隸屬民主黨的另一位原住民女選將哈蘭（Deb Haaland），和戴維茲攜手進入眾議院。

這波爆發的女力，也一股作氣刷新最年輕女眾議員紀錄。來自波多黎各的紐約州民主黨候選人歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez），繼在初選大爆冷門，把10連霸的老議員克羅利淘汰出局後，再以29歲芳齡，當選美國史上最年輕的女眾議員（舊紀錄為30歲）。

(中國時報)

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