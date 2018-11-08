眾院失守 川普抓萊恩頂罪

圖為川普（左）去年2月在國會發表演說前，與萊恩握手。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

美國期中選舉結果揭曉，共和黨雖保住參議院多數，眾議院卻落入民主黨之手。票還沒開完，總統川普就急著把眾院失守的責任歸咎於即將退休的共和黨眾院議長萊恩（Paul Ryan），他不僅批評萊恩在關鍵議題上與白宮不同調，此外也對其募款能力感到失望。

美國有線電視新聞網（CNN）引述白宮消息人士報導，川普在「每件事情」上都「很氣萊恩」。川普除了不滿萊恩拒絕在難民及移民問題上給予支持，還批評在萊恩的領導下，共和黨國會募款表現欠佳，這也是造成本次共和黨期中選舉失利的一大原因。

萊恩的團隊似乎料到川普會有此一著，早就備好聲明，一一駁斥川普的指控。親近萊恩的消息人士指，今年4月萊恩宣布退休後，除了1名共和黨聯邦眾議員因健康因素決定離開，其他同黨議員都仍在任。

萊恩宣布不尋求連任前，已有40多名同黨議員決定退休。此外，萊恩任內打破了眾院募款紀錄，本屆選舉共籌得1.1億美元（約台幣34億元），他的「超級政治行動委員會」（Super PAC，即支持政治人物的自發性募款團體，由財力雄厚的金主組成）也募集到1.53億美元（約台幣47億元）巨款。

選舉結果揭曉後，萊恩本人發布的聲明則稱，「歷史已經重演。掌權的政黨總是會在首次期中選舉面臨艱困考驗」，恭喜民主黨成為眾議院多數黨。萊恩也直言，不需要透過選舉，就可發現美國與華府都已陷入分裂狀態，國家及政府「必須一起尋找共同點，並建立在成功的議會基礎上」。

(中國時報)

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