眾院新勢力 磨刀霍霍向川普

2018年11月08日 01:18 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

民主黨重新奪回暌違8年的聯邦眾議院多數地位，不僅士氣為之一振，更重要的是，未來2年，對於國家政策將擁有更大的發言權與主導權，成為制衡川普的重要力量。民主黨也可名正言順在眾院對川普的諸多政策展開調查，可以預見眾院將讓川普非常頭疼。

6日晚間，民主黨在篤定取得眾議院控制權後，有望回鍋，再度成為眾院女議長的眾院民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi），在慶功大會上興奮地說：「明天將是美國嶄新的一天。」

另一方面，將出任眾院司法委員會主席的紐約州眾議員納德勒（Jerrold Nadler）表示，是否對總統川普啟動彈劾調查，目前還「言之過早」，但他不排除有此可能，就看特別檢察官穆勒在「通俄門」的調查結果。

納德勒直言，這次選舉是一次「扛責」之戰，川普可能不愛聽這話，但他的政府是第一次被究責。他接著說：「川普得知道，他並非凌駕在法律之上。」

預料川普未來2年將很難過。納德勒說，眾院司法委員會將對川普政府的骨肉分離政策、槍枝安全、環境法、醫療保健政策等，一一展開調查。

在國會，民主黨未必事事都和共和黨唱反調，今年年初兩黨在支出法案上達成跨黨派協議就是一例。不過要與川普合作，那就難說了。過去2年共和黨主宰國會兩院，幾乎不見川普低頭。媒體認為，眾院易主後，將考驗川普妥協的能力。

另一個讓川普備受煎熬的是民主黨重掌眾院的調查大權。據悉，民主黨已摩拳擦掌，準備動議調查川普，在退稅政策上是否涉利益衝突，也有權調查川普的納稅申報，並挑戰他對沙烏地阿拉伯、俄羅斯和北韓的政策。

(中國時報)