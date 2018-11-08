眾院新勢力 磨刀霍霍向川普

有望再度成為眾院議長的民主黨領袖裴洛西女士（中），在2個孫子陪伴下慶祝勝利。（路透）

友善列印
中國時報
／綜合報導

民主黨重新奪回暌違8年的聯邦眾議院多數地位，不僅士氣為之一振，更重要的是，未來2年，對於國家政策將擁有更大的發言權與主導權，成為制衡川普的重要力量。民主黨也可名正言順在眾院對川普的諸多政策展開調查，可以預見眾院將讓川普非常頭疼。

6日晚間，民主黨在篤定取得眾議院控制權後，有望回鍋，再度成為眾院女議長的眾院民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi），在慶功大會上興奮地說：「明天將是美國嶄新的一天。」

另一方面，將出任眾院司法委員會主席的紐約州眾議員納德勒（Jerrold Nadler）表示，是否對總統川普啟動彈劾調查，目前還「言之過早」，但他不排除有此可能，就看特別檢察官穆勒在「通俄門」的調查結果。

納德勒直言，這次選舉是一次「扛責」之戰，川普可能不愛聽這話，但他的政府是第一次被究責。他接著說：「川普得知道，他並非凌駕在法律之上。」

預料川普未來2年將很難過。納德勒說，眾院司法委員會將對川普政府的骨肉分離政策、槍枝安全、環境法、醫療保健政策等，一一展開調查。

在國會，民主黨未必事事都和共和黨唱反調，今年年初兩黨在支出法案上達成跨黨派協議就是一例。不過要與川普合作，那就難說了。過去2年共和黨主宰國會兩院，幾乎不見川普低頭。媒體認為，眾院易主後，將考驗川普妥協的能力。

另一個讓川普備受煎熬的是民主黨重掌眾院的調查大權。據悉，民主黨已摩拳擦掌，準備動議調查川普，在退稅政策上是否涉利益衝突，也有權調查川普的納稅申報，並挑戰他對沙烏地阿拉伯、俄羅斯和北韓的政策。

(中國時報)

眾院失守 川普抓萊恩頂罪 州長改選 民主黨奪回7州 共和黨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。