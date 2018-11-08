州長改選 民主黨奪回7州 共和黨保住佛州

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中國時報
諶悠文／綜合報導

今年美國期中選舉除了改選美國國會參眾兩院，還改選全美50州中36州的州長。民主黨從共和黨手中至少奪回伊利諾、密西根、威斯康辛等7個州的州長寶座，共和黨則保住佛羅里達和俄亥俄州這兩個關鍵搖擺州。

全美50個州，選前共和黨籍州長33位，民主黨籍16位，無黨籍1位。這次改選共和黨26州，民主黨9州，和無黨籍1州。根據最新開票結果，民主黨拿下15個州，成功讓伊利諾、緬因、內華達、新墨西哥、堪薩斯、威斯康辛及密西根州變天。

共和黨拿下18州，驚險保住佛州，也只以微小差距輸掉威斯康辛州。喬治亞、康乃狄克和阿拉斯加3州仍未開出。但共和黨有望保住喬治亞，贏得阿拉斯加。

南方的佛羅里達州和喬治亞州選情深受矚目。可惜民主黨派出的非裔候選人吉倫微小差距敗給，無緣成為佛州首位非裔州長。喬治亞州戰況激烈，民主黨候選人艾布蘭不願承認敗選，力拚成為美國首位非裔女州長，但情勢不妙。在佛蒙特州，民主黨提名的變性人哈爾奎斯特落敗。

在伊利諾州，代表民主黨出馬的億萬富翁普立茲克擊敗現任州長朗納。民主黨拿下新墨西哥、密西根州、堪薩斯州州長，都是女將建功。

對民主、共和兩黨來說，今年期中選舉攸關2年後的總統大選，屆時各州將重新畫分國會選舉與州選舉的選區，而拿下州長或州議會多數的政黨，在每10年一次重新畫分選區時能更占優勢。

共和黨州長協會發言人湯普森說，今年對於民主黨可能是個好年，但共和黨在州長的政黨比率仍占有多數優勢。

民主黨州長協會將輔選重點放在9個關鍵州，包括科羅拉多、佛州、喬治亞、緬因、密西根、內華達、俄亥俄、賓州與威斯康辛等，因為這9位州長可能在2020年人口普查後國會選區重畫時，發揮重大影響力。

(中國時報)

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