愛凱薩更愛羅馬 默許小野挺陳 藍若拿下高雄 衝擊柯總統路

2018年11月08日 01:18 中國時報 朱真楷

對台北市長柯文哲而言，2018猶如複式戰爭，不僅拚連任，更要替2020暖身；任何有礙戰略目標的因子，都得提前掃除。如今，柯顯然意識到藍軍一旦攻破高雄，重返執政機會必然大增，因而冷眼默許小野「挺陳殺韓」，藉此挾綠制藍，防堵藍軍大勝後直搗京城。這宗政治交易雖得出賣戰友，但此刻的柯，無疑是我愛凱薩，但更愛羅馬。

為了競逐大位 不惜出賣戰友

為回應柯的知遇之恩，國民黨高雄市長候選人韓國瑜婉拒出席挺台北市長候選人丁守中造勢活動。然而，為何小野在綠營安排下挺陳其邁，柯卻只嘆口氣？背後隱藏的是他為競逐大位。

對柯而言，雖從未鬆口選總統，但從他年中著手準備在2018選後，將以蔣渭水之名成立「台灣民眾黨」來看，就是在替總統鋪路。因此，既然總體目標確立，一切戰術自然得符合戰略利益。

因此，柯、韓私交雖甚篤，但在私人情誼之上，是競逐大位的壓力，讓柯必須從中做取捨。

高雄對民進黨是重中之重，國民黨只要能拿下，必定有助奠定2020勝基。問題是，政治鐵律是敵長我消，國民黨崛起，勢必衝擊柯總統路；因此，眼見高雄翻盤在即，柯自然不樂見韓勝選。

如今，民進黨為力挽高雄狂瀾，精準揪住柯、韓矛盾操作小野牌。柯雖難免煎熬，但此舉符合雙方利益，遂順勢接招，免費利用綠軍牽制藍軍2018選情，試圖將2020白、藍、綠三角賽局，控制在「白大藍綠小」最佳局面。

綠為穩住底氣 寧咬牙被利用

然而，民進黨這麼做豈不再次養虎為患？問題是，政治世界，鞋跟前一寸盡是黑暗；此刻該做的，就是將眼前吃乾抹淨。民進黨唯有先求守住高雄，才可能穩住底氣；否則南方堡壘一塌，2020恐釀兵敗如山倒。

不過，「挺陳棄韓」不是會讓柯喪失淺藍票嗎？沒錯，但這把兩面刃，不也能替柯創造「棄姚保柯」的可能嗎？所以，柯之所以會說「選舉就是加加減減」，背後早已做好政治精算；只要有把握這招砍下去不致傷筋動骨，並將損害控制在能贏就好，基本上，就該放膽一搏，以求掃除2020障礙。

從白綠分手到白綠聯手鬥韓，再次證明政治沒永遠的朋友，沒永遠的敵人，只有利益沒道義。

(中國時報)