追韓阿公夜宿會場 美濃民宿爆滿

2018年11月08日 01:18 中國時報 李義 、 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

「國旗都買不到了！」網路號召機車隊今晚插國旗挺進高美醫專活動，結果國旗賣到缺貨，店家都說進貨就被搶，似可預見今晚國民黨高雄市長候選人韓國瑜在旗美地區造勢活動的人潮，還有阿公已預先帶著藥包棉被進駐說：「這世人，一定要看見韓國瑜一次」。

住高雄市的李奇說，機車隊相約在嶺口、旗楠公路集，後視鏡兩側綁小國旗做為辨識，看見國旗就知道是要去挺韓國瑜。會有多少機車隊挺進旗美？李奇說不知，不過，跑了好幾處買不到國旗。

還有韓粉在網路指稱有山寨版企圖誤導支持者參加陳其邁周末的場，呼籲支持者要弄清楚，就在今晚。

計程車司機也自組車隊，從高鐵左營站接送韓粉到會場，車資隨喜。

楠梓區右昌的75歲莊姓男子則是搶到頭香，7日凌晨5點多，把藥包、棉被、蚊帳打包綁在機車後方，從家中騎了近1小時機車進駐高美醫專造勢會場，會場過一夜，確保明天一定搶到最好的位置。

還有台中韓粉開著改裝成車床的54歲陳姓男子提前進駐會場，他說，很欣賞韓國瑜政見，也感受到「民心思變」，特定開車南下挺韓。

不僅外地人追韓強強滾，旗美地區不少農友今天決定放下鋤頭，還有上班族怕趕不及，特地請假到場挺韓，更有北漂、中漂年輕人返鄉聲援。

美濃餐廳昨天湧現不少外地「韓粉」人潮，附近民宿都被訂滿，美濃地方人士表示，有選舉以來，從未見過如此「韓流」引發的群眾支持效應。

美濃造勢晚會前一天，今年10月間出任民進黨高雄市長候選人陳其邁六龜後援會榮譽會長的六龜觀光休閒協會理事長施惠昇，昨天中午撕毀21年的黨證，公開改挺韓國瑜，他說，這次市長選舉他體認韓國瑜對當地產業的關心，因此決定以個人身分挺韓。他說，韓對產業的論述打動他，公開挺韓不代表觀光協會，如果理監事認有不妥，不惜辭去理事長職務。

(中國時報)