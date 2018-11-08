大軍壓境 韓深夜開直播回應

2018年11月08日 01:18 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜成為藍營超級助選員，全台輔選趴趴走，綠營傾府院黨全國之力仍鎖不住他。7日綠營攻勢連連，韓卻神隱消失未接戰，令外界好奇，原來他回到中部拍攝競選影片。

不過，韓神隱一天，在深夜近11時許在臉書直播，針對近日對手抹黑、抹紅，他強調，主要是因他的民調上升並呈現五五波，對手陣營才會萬箭齊發。他說，選舉資金主要透過募款，政治捐獻也已足夠，將關帳停止募款，選後結餘款也會全數捐出，給高雄的青年朋友作為創業基金。

大軍壓境之際，向來見招拆招毫無懼色的韓國瑜卻銷聲匿跡，連平日隨行人員、隨扈志工都不知他的去向。

原來，韓國瑜回到中部拍攝最後的競選影片，他覺得有必要向選民說清楚、講明白自己對高雄的願景，也希望選民把腦袋的天線打開，接收各種新的訊息刺激，對城市未來的想像，可以豐富多元，不必受限，「高雄的未來，就交給市民自己做決定」

韓國瑜旋風襲捲全台後，各地縣市長及議員候選人爭相邀約站台，幕僚形容「韓總幾乎是日行千里」，從早跑到晚；綠營府院黨傾巢而出，除了輔選陳其邁拉抬選情外，更重要的是希望能絆住韓，圍堵韓流外溢效應。

尤其，「韓總知道，最後的10幾天選戰，綠營的攻擊必定是舖天蓋地而來」，幕僚說，民進黨選舉技術較國民黨高明，近日從全台各地各領域發動的攻勢，即可預見戰況慘烈，最後還會有什麼奧步，甚至是「毀滅性的核武器」，沒人知道。

相識相交多年的幕僚說，「相信韓國瑜已做好準備」，因為心中有夢，想帶領曾有著他青春歲月足跡的城市走向全新的未來。最後的競選影片內容是什麼？令人好奇，市民且拭目以待。

(中國時報)