大軍壓境 韓深夜開直播回應

友善列印
中國時報
／高雄報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜成為藍營超級助選員，全台輔選趴趴走，綠營傾府院黨全國之力仍鎖不住他。7日綠營攻勢連連，韓卻神隱消失未接戰，令外界好奇，原來他回到中部拍攝競選影片。

不過，韓神隱一天，在深夜近11時許在臉書直播，針對近日對手抹黑、抹紅，他強調，主要是因他的民調上升並呈現五五波，對手陣營才會萬箭齊發。他說，選舉資金主要透過募款，政治捐獻也已足夠，將關帳停止募款，選後結餘款也會全數捐出，給高雄的青年朋友作為創業基金。

大軍壓境之際，向來見招拆招毫無懼色的韓國瑜卻銷聲匿跡，連平日隨行人員、隨扈志工都不知他的去向。

原來，韓國瑜回到中部拍攝最後的競選影片，他覺得有必要向選民說清楚、講明白自己對高雄的願景，也希望選民把腦袋的天線打開，接收各種新的訊息刺激，對城市未來的想像，可以豐富多元，不必受限，「高雄的未來，就交給市民自己做決定」

韓國瑜旋風襲捲全台後，各地縣市長及議員候選人爭相邀約站台，幕僚形容「韓總幾乎是日行千里」，從早跑到晚；綠營府院黨傾巢而出，除了輔選陳其邁拉抬選情外，更重要的是希望能絆住韓，圍堵韓流外溢效應。

尤其，「韓總知道，最後的10幾天選戰，綠營的攻擊必定是舖天蓋地而來」，幕僚說，民進黨選舉技術較國民黨高明，近日從全台各地各領域發動的攻勢，即可預見戰況慘烈，最後還會有什麼奧步，甚至是「毀滅性的核武器」，沒人知道。

相識相交多年的幕僚說，「相信韓國瑜已做好準備」，因為心中有夢，想帶領曾有著他青春歲月足跡的城市走向全新的未來。最後的競選影片內容是什麼？令人好奇，市民且拭目以待。

(中國時報)

追韓阿公夜宿會場 美濃民宿爆滿 小野痛哭駁門神說 柯擁抱相挺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。