小野痛哭駁門神說 柯擁抱相挺

2018年11月08日 01:18 中國時報 陳燕珩 、 張潼 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲競選總幹事小野拍影片挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，引發綠白合作、操作棄保的質疑聲浪，國民黨台北市長候選人丁守中緊咬不放，狠批小野是「綠營文化門神」，小野7日出面痛哭駁斥，晚間他與柯文哲合體造勢，柯罕見展溫情擁抱小野，但柯力挺到底的舉動，也意味著正式與「韓粉」分手。

柯文哲與國民黨高市候選人韓國瑜私交好，柯粉、韓粉又高度重疊，以致小野挺陳其邁影片一出，大批韓粉不滿「真心換絕情」，要求柯P換掉小野。丁守中也抓準議題猛打，在臉書酸「小野是綠營的文化門神」。

丁守中表示，過去這些人全力幫民進黨，為何這次會跳出來幫柯文哲？且若每次選舉就跳出來挺民進黨，為何這次捨近求遠，不就近挺姚文智，要去挺陳其邁？中間都在操作棄保，「丁守中沒這麼多政治、算計，談的就是政策，怎樣讓台北更繁榮、更好，不會虛虛實實。」

小野昨親上火線回應，講到激動處3度掩面痛哭，他說，原本不想要口水戰，但丁守中的發言嚴重傷害到他的朋友吳念真等人，這段期間看到柯文哲被抹黑、抹紅，「我真的好想罵髒話」，可是他不能，內心實在非常痛苦，這場選舉看到「人心最黑暗的一面！」

小野還反問丁守中，「你認不認識我，你有沒有讀書，憑什麼當市長？」怒批丁回到過去舊思維，操作藍綠，事情明明只有黑白，碰到選舉卻在撕裂族群，為什麼不能快快樂樂選舉？

柯文哲昨晚到內湖與小野同台造勢，眼見小野情緒仍未平復，柯當場溫情相挺，強調小野絕不會搞棄保，他不是政治人，在文化界30年沒人講過小野壞話，這次卻因選舉被扯進來，看到他落淚影片感到「很歹勢」。

致詞結束後，柯文哲仍不斷向小野道歉，甚至大秀溫情，兩度擁抱小野。柯受訪時無奈說，台灣政治就是這樣，他選過一次比較習慣了，正常人打這種dirty（骯髒）選戰都受不了；對於外界質疑柯營此舉是想拉攏綠營，他則駁斥「這國家太多陰謀論！」

(中國時報)