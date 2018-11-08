綠議員稱 小野拍片 就是要搶綠營選票

2018年11月08日 01:18 中國時報 張潼、張立勳／台北報導

台北市長柯文哲競選總幹事小野拍影片，表態挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，但柯文哲先前數度自稱與國民黨高雄市長候選人韓國瑜交情不錯，加上韓也未曾和黨內北市長候選人丁守中合體過，格外令外界好奇柯文哲態度？但柯昨受訪時未正面回應挺不挺韓國瑜，僅說「我是選台北市長，也沒有高雄投票權！」

不過，民進黨北市議員梁文傑昨直指，柯文哲競選總幹事小野拍影片力挺陳其邁，就是要搶綠營的票，來補流失的藍營選票。

媒體昨問柯「你有比較挺韓國瑜嗎？」柯文哲先是反問「什麼意思」，接著說「我選台北市長，也沒高雄投票權」，未正面承認或否認。但引發關注的是，媒體問柯，小野拍的影片PO出後，有沒有致電韓國瑜？柯文哲說，「我個人沒有打」，但「其他人我就不知道了」，態度曖昧。

梁文傑表示，他對於小野支持陳其邁不感到意外，也認為不是操作棄保，但這件事不僅對陳其邁加分，對柯文哲也有益處。

他進一步分析，柯文哲的網路支持度仍大於韓國瑜，因為柯粉有藍白綠，韓粉主要是藍，2人重疊的是藍，台北藍軍被韓國瑜激化，原本對丁守中沒感覺，看到韓國瑜把高雄選戰打成這樣子，受韓鼓舞而認為台北有機會，丁支持度往上，柯陣營就要想辦法搶綠的票。

梁文傑強調，棄保不是誰可以操作的，韓國瑜現象是變數，威脅柯文哲爭取藍營選票，由於藍營選票流失，所以想辦法對綠示好，從柯妻陳佩琪走訪台中花博、北市副市長林欽榮和小野挺陳其邁來看，這是一個氛圍，如果是刻意規畫的話是滿聰明的。

(中國時報)