搶救其邁 府院黨聯手民間出擊

民進黨高雄市長候選人陳其邁（前排右四）公布政策白皮書，副總統陳建仁（前排右五）及70餘位學者專家背書。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄巿長選戰空前緊繃，民進黨府院黨傾力搶救，泛綠同溫層也大聲疾呼，副總統陳建仁7日南下為愛徒政策白皮書站台，恭喜高雄人有陳其邁這樣的巿長候選人。高巿府文化局長尹立更以辭官表態力挺陳其邁，支持「we care」活動。

陳其邁7日發表政策白皮書，陳建仁讚愛徒「沒有秀才的老師，只有秀才的學生」，他以2句話形容：「恭喜高雄巿民，有個很好的巿長候選人」，「選擇其邁，未來愈來愈好，以後將是台灣驕傲、亞洲驕傲、世界驕傲」。

陳建仁說，看到陳其邁所做的準備，他真的很感動。身為高雄囝仔，他以前看到港口是沒有發展的，但這1、20年來已經打了非常好的基礎，將來台灣能成為繁榮經濟、高科技產業典範，就從高雄開始、就從陳其邁開始。

除副總統力挺，陳其邁政策白皮書顧問包括中山大學教授陳以亨、高師大教授洪富峰、高雄大學教授曾梓峰、義守大學副教授侯尊堯等人，引言人是中山大學校長鄭英耀，另有醫師曾貴海、建築師盧友義等70餘學者專家背書。

由網友臉書發起的「we care」運動，17日將站出來舉辦氣球大遊行，高巿府文化局長尹立前一天請辭獲准，7日現身支持，他表示，因為在公部門不能暢所欲言，所以卸下身分，不能讓高雄被「又老又窮」一句話抹煞。

他強調，他本來就不是民進黨員，從來沒有參加過選舉、沒有加入過任何政黨，辭官是要大聲講出心聲。到場支持的另有南社社長翁銘章等200餘人，以「我在乎」強烈表達高雄可以被批評，但不能被汙衊。

(中國時報)

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