怨空汙 要興達除役 向中火抗議

2018年11月08日 01:18 中國時報 廖德修 、 莊曜聰 、 林宏聰 、 張妍溱 ／綜合報導 ／綜合報導

入秋以來已有兩波嚴重空汙，昨範圍更大，從新北市永和到屏東無一倖免。藍委陳宜民與環團人士葉光芃昨呼籲南部人踴躍參加周日（11日）高雄反空汙遊行，要求老舊的興達電廠燃煤機組除役。接著，18日會師台中，舉行今年最後一場反空汙遊行，向政府發聲，要求解決台中電廠造成的空汙問題。

空品不佳 興達運轉逾36年

7日是節氣中的「立冬」，傳統中是進補好時機，但比起吃補，更讓民眾關心的是嚴重空汙問題。西半部空品皆不佳，台南市清晨時幾乎伸手不見五指，直到下午仍看不到藍天，讓民眾氣得直喊政府為了非核家園還想增加燃煤發電比例，根本是嫌「票太多」。

葉光芃說，學者曾研究，如果超臨界的深澳電廠運轉15年，預估北部將死576人，幸好深澳廠停建，「那2100MW的亞臨界興達電廠已運轉超過36年，南高屏已有多少人因興達電廠而死？」他直言「陳菊、潘孟安、賴清德，你們都不為南部人發聲，讓南部人承受燃煤空汙。」葉光芃強調，先進國家莫不致力於減煤減碳，反觀興達的機組已運轉32年至36年，中火也逾27年，卻還在危害中南部人民健康，這兩天西半部嚴重空汙跟煤電廠脫離不了關係。他說，「賴清德、陳菊、陳其邁、黃偉哲、潘孟安必須發聲，將興達電廠立刻除役，拯救南部人健康。」

陳宜民表示，周日的反空汙大遊行歡迎大家、特別是高雄鄉親都來參加，「之前都沒看到市府或民代出席，高雄市前市長陳菊未出席過，這應該是不分藍綠與黨派，大家都該一同關心，環保署長李應元說不會出席，應予以譴責。」

別再沉默 關心環保須發聲

綠色消費者基金會祕書長方儉說，遊行是對政黨的點名，馬上就要九合一選舉，3日在台北的遊行侯友宜有到、蘇貞昌沒來，台北市長及候選人均未至，「為何執政者、執政黨和執政過的人都不願意來？可能是執政的都是做賊心虛。」

此外，昨晚新北市永和、板橋、土城、林口測站也呈現橘警，環保署雖解釋為「渦流」把空汙往北吹所致。但環團曾質疑林口燃煤電廠對周遭地區，含北桃園空氣品質所造成的影響；且昨晚台電安排基隆協和電廠降載減排，但環保署網站卻顯示基隆空品良好。

(中國時報)