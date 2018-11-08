紫爆添亂 民進黨快喘不過氣

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中國時報

上周六，被視為台中市府重大政績、選戰大利器的花博，風風光光開幕；同一時間，反空汙公投領銜人、國民黨台中市長候選人盧秀燕正在公投意見發表會上奮戰。昨日空品「紫爆」，九合一選情更添變數，民眾也只能「霧裡看花」了。

根據環保署空氣品質監測網，昨天中部及雲嘉南空品區為「紅色警示」，達到對所有族群都不健康的等級，台中的天空更是一片灰濛濛。在花博利多出盡的同時，時序又進入空氣品質最「緊張」的季節，反空汙的議題再度受到關注，「大環境」顯然對執政者不利。

近年台灣空氣汙染日益嚴重，能否呼吸一口新鮮空氣越來越不簡單，也越來越受到關注，台中火力發電廠「殷鑑不遠」，深澳燃煤電廠自然質疑的聲浪排山倒海而來，擔心北台灣會不會步中部後塵，再也看不到藍天？

迎戰年底九合一選舉，國民黨一開始就鎖定空汙議題，主打「北深澳、中中火」，除了公投綁大選，並連結各縣市連番追打，空汙因此成為九合一選舉的戰場。

這樣的選戰策略儘管被對手陣營批評是「失焦」的打法，但在輿論壓力下，考量新北選情，雖然賴揆宣稱用「乾淨的媒」，但最終只能被迫讓環保署公告廢止深澳電廠環評結論。

主打反空汙的盧秀燕，選戰主軸就是「市長換人、空氣換新」，並得到高度認同。因為即使是民進黨中央或地方，也無人敢替中部的空氣品質背書，只能宣稱空汙源來自對岸，這樣的說法在學界卻是看法分歧，但民怨並不會因此而消褪，只看何時爆發。

當民進黨的選情，因為中央執政包袱而施展不開，幾個執政縣市或是傳統優勢區陷入苦戰之際，空汙來襲讓人喘不過氣來，對綠營選情不啻是雪上加霜，尤其是「震央」的台中、彰化恐怕得看老天爺的臉色。

(中國時報)

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