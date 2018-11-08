侯友宜下戰帖 公辦政見變辯論會

2018年11月08日 01:18 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

開辯！一直被批不願辯論的侯友宜，7日在400多位警察弟兄「讚聲」下，直接向對手蘇貞昌下戰帖，要把12日公辦政見發表會改為公辦政見辯論會，要蘇對深澳燃煤電廠與核發新設燃煤許可等問題一次講清楚；蘇辦表示，只要相關法令允許一定接受，也請侯不要出爾反爾。

昨日這場警察力挺大會，台下都是侯友宜過去的長官與弟兄，他展現不同以往的台風與自信，更火力全開，從深澳電廠、徐自強案、財產申報到蘇貞昌酸她妻子不敢出面輔選事件，一一反擊。

「我們這輩子沒怕過任何事情！」過去對辯論始終沒有正面回應的侯友宜，直接在台上向蘇貞昌下戰帖，強調他都用感恩的心情打選戰，但老縣長不但沒有對政策表達態度，甚至不斷抹黑他，他要求老縣長上辯論台一次講清楚並道歉。

侯友宜說，12日原本是公辦政見發表會活動，既然當天大家都有預留時間，不如改成辯論會，老縣長就好好針對四件事情表態。第一，未來會不會核發新設電廠生煤許可？第二，對徐自強案的抹黑要不要道歉？第三，誣指他擔任警政署長沒有財產申報要不要道歉？第四，對於警眷的酸言酸語要表示什麼態度？一次在辯論會上大家說清楚。語畢台下歡聲雷動，高喊「侯友宜凍蒜！」

蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞表示，只要相關法令允許、新北市選委會同意，蘇貞昌一定接受，但也請侯友宜不要出爾反爾，即刻展開雙方幕僚的辯論前置協商作業。

黃韋鈞說，除新北市選委會主辦的辯論會外，也應比照高雄市，至少再由媒體舉辦一場，多家媒體早就表達主辦意願，蘇貞昌也都簽署同意，侯友宜不需要以行程為由搪塞。

(中國時報)