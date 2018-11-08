徐耀昌47.6％領先 未表態者逾3成

苗栗縣長選戰「雙徐」對壘，最新民調徐耀昌大幅領先徐定禎，圖為徐耀昌贈送閱讀禮袋給有嬰幼兒的家庭。（陳慶居攝）

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中國時報
、巫靜婷／苗栗報導
苗栗縣長選情《旺旺中時》最新民調

下屆苗栗縣長選舉，有國民黨徵召競選連任的縣長徐耀昌，民進黨禮讓無黨籍的頭份市長徐定禎，及另兩位無黨籍候選人黃玉燕與朱泰平。《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，徐耀昌無論在支持度和看好度都大幅領先徐定禎，然未表態者均逾3成，後續發展待觀察。　民調顯示，假如明天就投票，徐耀昌得到47.6％的支持度，徐定禎13.2％，徐耀昌大勝34.4個百分點；而黃玉燕、朱泰平則各獲0.1％和0.5％支持，但未表態者也有37.7％。

在看好度方面，徐耀昌以55.9％狠甩徐定禎的9.2％，無反應、未表態者也有34.7％。值得注意的是，經交叉分析發現，有75.7％泛藍民眾支持徐耀昌，僅7.4％支持徐定禎；但在泛綠方面，徐定禎只拿到44％支持度，徐耀昌則有19.9％，可知縱使民進黨禮讓，在苗栗縣未提名，但綠營並未完全歸隊。

徐耀昌呼籲支持者不要掉以輕心，距投票日愈近，耳語、謠言滿天，對手可能會使出奧步，用抹黑的惡質選舉手法來影響選舉，請鄉親務必踴躍投票、堅定支持4號徐耀昌連任。

徐定禎陣營表示，未表態比例高達37.7％，團隊會按既定選戰節奏邁進，踩穩每一步、握緊每一雙手。徐說，可理解在現任優勢下很多人不敢表態，但他不擔心，他的經驗一向是「民調沒贏過，選舉沒輸過」。此次選舉也如此，不久後將迎來改變苗栗的勝選。

民調進行時間為11月4至5日，以電話後2碼電腦隨機抽樣、人員電話訪問，有效樣本1076人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。其中，苗栗、頭份及竹南3大市鎮受訪人占14到17％。

(中國時報)

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