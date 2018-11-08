雙徐對決 民進黨複製禮讓柯P有難度

2018年11月08日 01:18 中國時報 陳慶居

苗栗縣百里侯之爭，從最新民調結果看來，並無懸念，果然是徐耀昌與徐定禎「雙徐」對決。尋求連任的徐耀昌，無論在支持度或看好度，皆遙遙領先徐定禎，雖然尚有逾3成選民未明確表態，但徐耀昌若持續在優勢中穩紮穩打，民進黨想複製「禮讓柯P」策略於苗栗，有其困難。

苗栗縣是西部唯一未綠色執政的縣市，在此客家大縣，藍綠比懸殊，民進黨在近幾屆的縣長選舉，無不絞盡腦汁想奪下縣長寶座，此次更改變戰術，採取禮讓無黨籍模式，傾洪荒之力支持徐定禎迎戰徐耀昌，希望一腳踢破藍營這塊鐵板，將苗栗的藍天翻轉為綠地。

徐定禎今年4月在綠營及無黨籍政壇人士力挺下宣布參選縣長，後來前縣長劉政鴻因不滿徐耀昌指他虧空縣府財政的說法，一度傳出不排除參選可能，劉最後雖未登記，卻數度以「巧遇」與徐定禎同框，讓藍營陷分裂危機。

不過，旺旺中時媒體集團6月初的民調，不論雙徐對決或加入劉政鴻的3強爭霸局勢，徐耀昌分別以56.9％和46.6％領先。依據11月最新民調，徐耀昌支持度與看好度仍大幅超前。

徐定禎則因接受民進黨禮讓，被視為綠營同路人，民調仍落後，一恐是受民進黨中央執政不利波及，二則是韓流狂襲，藍營受惠，也殺得民進黨措手不及。

距投票日僅剩16天，超過3成未表態選民，是雙徐陣營需積極爭取支持的對象。徐耀昌爭取愈多支持，就更接近成功連任之路。而徐定禎若囊括更多未表態者的支持，相對會拉近與對手的差距，尤其關係到未來藍、綠版塊，值得觀察。

(中國時報)