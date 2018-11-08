康寧外生打黑工 爆3立委關說

康寧大學斯國學生打黑工調查

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中國時報
／台北報導

康寧大學69位斯里蘭卡學生持觀光簽證來台，政府竟然放行。國民黨立委柯志恩昨指出，因為3位立委介入，這批斯里蘭卡學生才可以持觀光簽證來台。教育部也承認，康寧大學當初有透過一些人士來瞭解及關心斯里蘭卡學生赴台的公文處理情形，但不肯透露這些人士的身分。

部長否認 3個月大普查

教育部長葉俊榮昨到立法院教育及文化委員會報告原住民及新住民教育政策，柯志恩鎖定康寧大學斯里蘭卡學生在台灣假學習、真打工議題，她質詢時表示，這批學生要持觀光簽證到康寧大學就讀，據她瞭解，教育部一開始反對，是在3位擔任立委的有力人士介入後，才放行。

柯志恩問葉俊榮，有力人士是否向他關說讓這些學生持觀光簽證到康寧大學就讀？葉俊榮回答：「沒有」。葉俊榮說，對此事件，他感到遺憾，但目前這只是個案，教育部會在2周內提出因應方案及具體作為，3個月內完成對全國大學的調查，給社會一個交代。

司長證實 有人關心進度

柯志恩說，她不相信教育部不知道這些學生是持觀光簽證來台，她有這3位有力人士的名單，如果教育部3個月內未提出讓人信服的調查結果，她會公布名單。

葉俊榮則強調，未受到有力人士關說，但教育部高教司長朱俊彰卻回應，當初斯里蘭卡學生要持觀光簽證來台，康寧大學有透過一些人士來瞭解公文進度，但發簽證是外交部，教育部就將相關資料轉給外交部處理，至於是誰關心，不願透露。

柯志恩表示，台灣人到國外讀書，即使只是念語言學校，也要申請學生簽證，不能持觀光簽證。他認為，教育部原本不允許斯里蘭卡學生持觀光簽證到康寧大學就讀，但最後改變態度，裡面有很多問題。

不是個案 至少還有5校

她進一步說，大專院校招收的境外生來台非法打工，康寧大學絕不是個案，她手中至少掌握5所大學，讓境外生每周打工超過法律規定的20小時。

民進黨立委陳亭妃也質疑，康寧大學搞到這種地步，背後是否有強大勢力當靠山？立委張廖萬堅也說，康寧大學事件搞不好有弊案，教育部一定要查清楚。

(中國時報)

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