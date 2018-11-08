審原轉會法案 藍委斥是黑機關

2018年11月08日 01:18 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

立法院司法及法制委員會昨日審查原住民轉型正義相關法案，排定邀請身兼總統府原轉會召集人的蔡英文總統列席，但她和原轉會其餘人均未到場，民進黨立委一致反對總統為此到立院，李俊俋更說總統府並非立院監督單位；國民黨立委則痛斥原轉會是有權無責的黑機關。

國民黨籍召委立委林為洲邀請原轉會就預算執行和原住民轉型正義政策推動計畫，提出報告，但總統府只由第二局局長邱昌嶽到場，引發朝野立委口角。

國民黨原住民立委孔文吉說，蔡英文既然是第一個對原住民道歉的國家元首，又是原轉會召集人，到立院有何不可。

同黨另名原住民立委鄭天財也說，總統設原轉會後，變成太上皇的決策單位，有關《原住民土地及海域法》，行政院曾兩次在立法院說要通過，後來賴揆卻又在立院公開說「原轉會不同意要設土海法」。行政院本來承諾要送來的，結果因為原轉會阻擋，還不請原轉會來說明嗎？

但民進黨立委李俊俋說，又不是審查預算，應質詢是行政院和其下的原民會；鍾孔炤則說，從大法官解釋或憲法增修條文都講很清楚，除預算審查與法律案外，立法院無權伸手到總統府。

林為洲表示，連行政院都說要尊重原轉會看法，那請原轉會到立院報告為何不宜？他沒有刻意請蔡總統本人來報告，只是請原轉會，剛好召集人是蔡英文。

他質疑，總統府成立那麼多黑機關，司改會、年改會、原轉會，總統府成立原轉會指導行政院，總統府有這樣職權嗎？總統府成立年改會指導考試院，有這樣職權嗎？不受監督不要報告，卻有權力指導部會，他這樣排案就是要凸顯府不應該成立這麼多黑機關，指導行政院，有權無責。

(中國時報)