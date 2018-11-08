新聞透視－總統府夾層 壞了國家體制

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中國時報

立法院昨邀請總統府原轉會列席報告，結果原轉會從兼任召集人的蔡英文總統以下一干人等，無人到場，政府為了轉型正義，成立許多專責機構，卻避開立法院監督，更加凸顯了蔡政府知法玩法的心態，實不可取。

從原轉會的組織架構，並沒有直接的決策權，來要求行政院、原民會必須照辦，但實務上，行政院和原民會奉原轉會為上級單位，原轉會說的，都會埋單。

儘管昨列席的總統府第二局局長邱昌嶽，辯稱原轉會只是一個諮詢平台，但既然如此，為何非要將原轉會設在總統府之下，而不設在行政院之下，更要由蔡英文總統擔任召集人，而不能由原民會主委擔任？

如此巧妙設計，難道是原轉會邀來諮詢的這些社會賢達人士，都是衝著蔡英文的面子才願意前來？換成別人當召集人、原轉會改設在行政院之下，他們就不會來提供意見？

換言之，刻意設在總統府之下有兩種可能，一是總統府想要獨攬決策，避免大權旁落；另種可能就是民進黨政府打算藉由這樣方式規避監督。因此總統府內黑機關愈設愈多，從年改會、新南向政策辦公室到原轉會，既破壞政府體制，又規避立法院監督。

蔡英文曾呼籲民進黨謙卑再謙卑，如今她本人和整個民進黨政府的所做所為，卻與初心甚遠，從小英執政2年多來，民調滿意度一再下滑，這些新設的機構無法獲得人民認可，也是原因之一。

(中國時報)

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