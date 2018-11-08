蔡辰威轟公投 拿體育界當炮灰

2018年11月08日 01:18 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

東奧正名公投24日投票，中華奧會主席林鴻道憂心中華台北在國際奧會的會籍，恐因公投結果而面臨被停權或除名的危機。人在國外的奧會榮譽主席蔡辰威昨在友人臉書留言，痛批東奧正名公投，他要「運動員站出來，自己權利自己顧，反對正名運動，拒絕當炮灰！」

蔡辰威是奧會前任主席，後交棒給林鴻道，他認為，「哪有國名沒改先改隊名，本末倒置的假議題（東奧正名），根本拿體育界去當炮灰。」個性溫和的蔡辰威很少說重話，這次顯然希望運動員表態維護自己參加國際賽的權利，拒當政治炮灰。

7月間首屆2019年台中東亞青運遭大陸杯葛停辦時，原因也是東奧正名公投。當時體育總會即曾號召運動員出面維護自己出賽的權利，這次蔡辰威公開表態，預料也會有選手站出來。

就在林鴻道受困於東奧正名公投之際，奧會委員呂慶將昨晚卻發聲明稿指出，東奧正名無論過與不過，林鴻道都應負起責任，為自己的失職立刻辭職下台；無疑又丟出一顆震撼彈。

呂慶將認為，奧會應拒絕無理干涉，一切以運動發展及運動員權益為最優先考慮。奧會憲章第27條明文規定 : 「各國家奧會必須維持其自主性，並抵抗可能阻撓國家奧會遵守奧林匹克憲章任何形式的壓力，包含但不限於政治、法律、宗教或經濟因素。」

他指出，年初醞釀公投連署時，林鴻道就消極以對，把問題推給政府，也讓人民誤認為只要公投過關，政府就能用行政壓力逼迫奧會遞件申請更名，也讓IOC對中華奧會產生疑慮與不解。

呂慶將又說，中華奧會屬民間組織無庸置疑，此次公投強調只是出賽名稱變更，其實已等同中華奧會的變更，並不可行。可惜林鴻道從未據理力爭、從未針對各種公投答辯做澄清，且試圖不斷將責任推給政府，以致造成今日的困境，應辭職負責。

(中國時報)