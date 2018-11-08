吳釗燮坦言 有國家來關心立場

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中國時報
／台北報導

東奧正名公投議題持續延燒，藍營立委擔心公投通過可能影響台灣對外關係，要求外交部表態立場，外交部長吳釗燮昨不願正面回應，僅透露「有些國家曾私下前來詢問」。他強調，中華奧會（CTOC）根據國際奧會（IOC）必須要獨立行使職權，不受政治影響。

據悉，周邊國家代表都曾向我政府詢問東奧正名公投後續情況，包括一旦公投通過後，政府會採取的方式及立場等。

中華奧會主席林鴻道日前表達對東京奧運正名公投的憂心，恐致使中華奧會遭停權，盼以保障台灣選手參賽權利為優先。

吳釗燮昨到立法院外交及國防委員會備詢，國民黨立委江啟臣詢問，外交部對東奧正名公投的立場？吳釗燮表示，若需要對外溝通時，他們會全力來協助；就公投部分，他認為，這是民主政治下人民行使權力的常態。

江啟臣追問，在公投前，外交部是否評估對岸及他國反應？吳釗燮說，「有一些其他國家詢問」，但他無法透露。

國民黨立委許毓仁則詢問，若東奧正名公投案通過，是否啟動正名？吳釗燮表示，就政府整體的立場由行政院對外說明。

吳釗燮強調，政府是受到公投結果所拘束，但若要向國際奧會提出任何說明與主張，是透過中華奧會根據國際奧會憲章，必須獨立行使職權，不受政治影響。

(中國時報)

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