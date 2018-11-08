兩岸突圍 加強族群文化連結

2018年11月08日 04:11 中國時報 潘維庭 ／台北報導 ／台北報導

面對當前兩岸僵局難解，馬英九基金會昨舉行「馬習會三週年政策研討會」，廣邀藍綠學者開藥方。現場學者呼籲，除了藍綠要先有「防止兩岸戰爭」的共識外，在政治問題難有突破之際，兩岸更應維繫住「族群、文化」面向的連結，台灣甚至應該在文化認同上，建立「具有台灣特色的中華文化」。

談及如何再創「馬習會」這樣突破僵局的峰會，甚至實現「蔡習會」的可能性，前陸委會副主委、文化大學社科院院長趙建民直言，政治問題難取得進展之際，兩岸應以族群文化架構支撐。

他建議，蔡政府必須改變政治文件中「只有台灣、不見中華民國」的習慣，也不宜過分強調台灣人的族群特殊性，以便取得族群文化方面的連結。

藍綠要有防止戰爭共識

淡江陸研所榮譽教授趙春山直指，局勢上台灣接下來會有「大變」，因為難以判斷2020年可能的領導人的跡象。但不管誰上台，都要面臨到底什麼才是「台灣共識」，因我們內部沒有共識。

趙春山認為，這可以分為三個層次，首先國家認同上「確定中華民國」，依中華民國憲法，至於在國際上什麼名稱能參與就用什麼名稱；其次文化認同上要建立「具有台灣特色的中華文化」；第三在民族認同上，則如同故總統蔣經國所說「我是中國人，我也是台灣人」。

美利堅大學亞洲研究理事會主席趙全勝則指出，兩岸問題應以「積極變動」來對應「消極不變」，目前有四個消極不變造成衝突因素：大陸持續成長、川普政府對陸遏制、蔡政府去中國化、大陸反獨促統，都可能引起陸美或兩岸衝突。在大方向上，台灣藍綠至少要有「防止戰爭」的共識，川普與習近平月底也要在G20見面討論貿易戰問題，「兩岸是否也能出現像兩韓文金會的情況？」

馬不排斥統一「相合則旺」 前總統馬英九認為，要維持兩岸現狀就不能拒絕「九二共識，一中各表」，兩岸關係與「九二共識」彼此是「相合則旺，相離則盪，相反則傷」，並依據憲法精神思考兩岸未來，目前應以「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」的原則維持兩岸和平發展現狀，對台灣才是最佳選擇。

(中國時報)