蔡政府親美疏陸 苦陷3迷思

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中國時報
／台北報導

受兩岸關係惡化影響，蔡政府執政兩年多來，台灣國際空間受到壓縮，政大國際事務學院副院長黃奎博指出，蔡政府在國際參與上應打破「三個迷思」。包含沒有「一中各表」或「九二共識」台灣仍可以參與重要國際組織；外交受挫可以僅靠美國支持扳回一城；台灣可透過擁抱美日和新南向，遠離大陸的政經影響。

馬英九基金會昨舉行「馬習會三週年政策研討會」。黃奎博在研討會上分析，當前所有兩岸政府代表，共同出現在重要國際組織的事例，都是經由「一中各表」或與之相關的「主權互不承認、治權互不否認」而實現，行政院長賴清德曾在深澳電廠問題強調「政策要有延續性」，卻又說沒有「一中各表」及「九二共識」，不知如何解釋？

黃奎博也強調邦交國重要性。他表示在國際組織中，只有我國的邦交國才會願意正式提案聲援台灣的參與，美國仍以《台灣關係法》和「中美三個聯合公報」作為「一個中國」政策基石。

黃奎博還稱，除「親美、友日、新南向」，政府應窮盡包括穩定及改善兩岸關係的一切可能，一面倒的親美疏陸未必適合。

在台日關係上，輔大日文系教授何思慎則分析，台灣在高喊「台日友好」的同時，對日本有過多一廂情願期待。在部分綠營人士眼中，想採取的外交路徑是「國際通往中國」，認為陸美關係變差，大陸就會拉攏台灣。但他認為，其實是當陸美、兩岸關係都不好時，大陸改對日本好。

看待美日，何思慎分析目前美國採取的是「100％攻勢現實主義」，日相安倍晉三現在反而有點墨家的「兼愛非攻」之道，在陸美對立下，日本盼成調解者。

(中國時報)

兩岸突圍 加強族群文化連結

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