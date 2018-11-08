運安會調查 設定傷亡逾15人

2018年11月08日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

飛安會主委楊宏智7日表示，已將運安會的組織法、運輸事故調查法草案報行政院，明年有望成立。（姚志平攝）

國內重大交通事故頻傳，立法院交通委員會多次敦促將飛航安全調查委員會轉型成為國家運輸安全委員會，此案在10月21日普悠瑪出軌事故後加速進行。飛安會主委楊宏智表示，運安會最快明年成立，未來公路、軌道傷亡達15人就會介入調查。學者則認為，人命無法確實反映事故背後的嚴重性，不該急著替自己設限。

朝野立委指出，重大交通事故需要從各面向抽絲剝繭，但目前僅有航空器的事故才有飛安會深入調查，海、陸事故則無；台鐵雖有內部的行車保安委員會，但時常被批評球員兼裁判，因此應成立一個獨立單位，負責調查並預防海陸空事故。

飛安會擬明年轉型

楊宏智指出，此計畫在10年前就曾提報行政院，現在是時機成熟的時候，日前已完成組織法及調查法草案，經與交通部協商調查範圍後，將有共識的版本送行政院審查，若能順利通過，擬於明年起建置運安會。

不宜太早設立門檻

有立委詢問，每年發生的海、陸、空交通事故達上萬件，未來運安會會在怎樣的情況下介入調查？楊宏智透露，初步規畫公路、軌道傷亡達15人，水路、航空器死亡達1人或船舶、航空器毀損，就會由運安會啟動調查。

逢甲大學運輸與物流學系副教授李克聰認為，運安會不用急著定門檻，應統計全台每年傷亡15人以上的事故有多少件？案件太頻繁，恐怕影響設置運安會的本意。

李克聰說，人命有時並不能反映事故背後的嚴重性，例如一名老人開車時，突然因身體因素導致車輛衝撞路口等待的機車群，造成1死15傷，這種事情用單純的肇事鑑定即可；又或者，列車出軌但只有少數人輕傷，運安會要不要調查？這些都要再審慎評估。

目前飛安會設置委員5至7人，其中1人擔任主任委員；運安會成立後，委員數預計將擴增為9至11人，其中5名是專任委員，調查官人員則預計增加4倍。詳細預算、人員、設施、能量、細部法規、程序規畫等，仍在籌畫中。

(中國時報)