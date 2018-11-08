民主返鄉募車資 台大生質疑買票

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中國時報
／台北報導

九合一大選將近，首度由新成立的台灣青年民主協會，串連全國50多所大學，所發起的「2018青年民主返鄉列車」，鼓勵青年返鄉投票，卻被質疑政治力介入，不只遊覽車抵達終點站被質疑是選擇性發車與停靠，車資補助方案更是複雜難懂，且募款金額流向不清，贊助金額1萬元加1元也可買車票，引發變相買票的疑慮。

每次選舉，國內各大學學生大多自行串連，或由各校學生組織自行募集經費，籌措青年返鄉列車，鼓勵青年選民返鄉投票，今年首度由「台灣青年民主協會」發起，串聯全國50多所大學的學生組織，舉辦「2018青年民主返鄉列車」。

「2018青年民主返鄉列車」網站顯示，目前已募集超過85萬元，超越目標募款額度80萬元，車資購買流程更是複雜難懂，加購方案標榜不同各方案+1元，便可買車票，甚至也可以用1萬元+1元的方式買車票，無從掌握車資最後流向，台大有學生代表質疑，存有變相買票的疑慮。

有網友日昨在「黑特台大版3.0」發文，指「台灣青年民主協會」的成立日期在今年6月16日，且是向內政部登記的社會團體，理事長則為台大前學生會會長林彥廷。

該名學生代表質疑，林彥廷6月16日還在台大學生會會長任內，當時台大校長遴選爭議還在延燒，林多次代表台大學生會發言反管，政治立場明顯，校內更流傳，林已成為民進黨新潮流系重點培養的學生，發起「台灣青年民主協會」。

林彥廷則回應，對於被傳言是「民進黨新潮流系重點培養的學生」感到不可思議，他引用高雄市長候選人韓國瑜所說「難道大家說我是太監，我就要脫褲子？」，來回應這個指控，並要求消息來源提供任何證據，不要像政治人物一樣空口說白話。

他說，選舉各種小動作紛紛出籠，對台灣政治環境「感到失望，但是不能夠絕望」。

(中國時報)

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